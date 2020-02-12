Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Після завершення відпочинку в Дубаї артистка взялася за роботу, про що активно сповіщає в розділі Сторі Instagram.

При цьому кілька тижнів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.

А сьогодні Анна вирішила підігріти інтерес до своєї персони і виставила в розділі Сторі серію відео, знятих під час тренування. Ганна показала чудеса пластики і майстерність акробатики. Тренуючись на нереально високих підборах, дівчина показала також і помітно схудлу фігуру в чорному обтягуючому костюмі, подчеркнувшем її форми.

До цього ж артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору.

вона доповнила Образ звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.

Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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