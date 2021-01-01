Корейская модель, а также диджей, Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, вывалила бюст в необычном наряде

Соблазнительница регулярно выставляет напоказ свои сочные формы, которыми грех не похвастаться, пишет Politeka.net.

В этот раз знаменитость предстала возле зеркала, делая селфи направив на него телефон.

Брюнетка была в необычном наряде, похожем на откровенное платье. Ким в глубоком декольте до пупка, сверкнула пышными достоинствами, которые игриво выглядывали из него.

Тонкая талия и плоский живот - также выглядят невообразимо, аж дух захватывает.

Модель распустила волосы с крупными волнами, и уложила их набок. Она смотрела в телефон, приоткрыв пухлые губы.

Фото получилось одновременно нежным и горячим, чего, видимо, и добивалась звезда.

Кадр не получил много лайков и комментариев в открытом доступе, но 100% отзывы на него в личной переписке были восторженными.

Ранее мы писали, что корейская Кардашьян активно подвигалась на камеру, сверкая пышной грудью в декольте.

Ким Ли подпевала песню, танцуя и показывая все свое превосходство. Топик едва удерживал бюст от того, чтобы тот не показался перед зрителем.

Благодаря длине топика, оголился идеальный пресс брюнетки.

Ранее сообщалось, что Ким Ли для одной из частных вечеринок выбрала образ взрослой Барби, надела необычный белый парик, крошечное розовое платье из латекса и поразила ярким макияжем.

Пользователи сети пришли в восторг от красоты невероятной соблазнительницы и похвалили ее за столь завораживающий образ.

Напомним, корейская Кардашьян соблазнила своими сладкими объемами в бесстыжем топе: "Хочется потрогать..."

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