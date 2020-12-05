Украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде покорила поклонников новым образом
24-летняя певица и телеведущая предстала перед фолловерами с новой прической и новым цветом волос, передает Politeka.net со ссылкой на страницу телеканала «1+1» в социальной сети Инстаграм.
На одном из опубликованных снимков Мишель позирует со своим традиционным цветом волос, а на втором в ее волосах видны бордовые пряди.
В подписи к фото автор поинтересовался, какой из образов идет Мишель больше, и мнения пользователей разделились. Одни в восторге от традиционной прически, другие же остались весьма довольны преображением красотки.
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Сама Мишель призналась, что это ее первое окрашивание.
«Плагиат Чарли», «Оба образа очень необычные! 👍», «О, как необычно! Я ее не узнала!», «Она в любом амплуа божественно красивая 🔥😍😍😍😍 это самая красивая девушка на планете!», «Прикольная малая🔥💖», – пишут в комментариях.
Ранее Андраде посветила упругим телом, нарядившись в крохотное бикини. Снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Инстаграм.
«Эммм…что? XXL! Черт, да!» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Андраде позирует, элегантно умостившись в кресле и соблазнив при этом взглядом.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".