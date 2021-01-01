Красотка показала себя с разных сторон

Известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret продемонстрировала свою стройность в купальниках

Красотка родила двоих детей, но разве это скажешь по ее невероятной фигуре, пишет Politeka.net. Звезда хвастается своими идеальными формами в разных купальниках.

В этот раз знаменитость записала видео, в котором прыгает на пляже. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Свейнпол надела два купальника одинакового цвета. Один обтянул ее стройную талию и подчеркнул красивую грудь, а другой - бикини - своими треугольными лоскутками ткани выделил бюст, а лямки обтянули тело. Крохотные плавочки держались на тончайших лямках, которые сели выше бедер.

Упругие ягодицы и стройные ножки также магнитили взгляды.

Видео было записано на пляже, а эффектная блондинка красиво двигалась.

"🌴 💃 🌴 аяяяяй! Танцую, мой выход из 2020 года. Что бы ни было дальше. Всем счастливого Нового года", - написала звезда.

За 10 часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много сообщений. Пользователи сети выражали свое восхищение формам звезды.

"Идеальная фигура", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол позировала в прозрачном черном наряде, под которым можно легко увидеть белье. Красотка волосы собрала назад, а руками взялась за голову.

Фото было сделано для одного из глянцев.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол выбралась на берег ночью. Девушка надела обтягивающий купальник темного цвета и станцевала под шум набегающих волн. Несмотря на позднее время суток, ее очень хорошо видно благодаря яркой Луне.

Пользователи сети засыпали блондинку комплиментами.

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