Корейская модель, а также диджей, Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, надела топик с глубоким декольте

Звезда похвасталась формами в соблазнительном наряде, пишет Politeka.net. Модель активно подвигалась на камеру, сверкая пышной грудью в декольте.

Ким Ли подпевала песню, танцуя и показывая все свое превосходство. Топик едва удерживал бюст от того, чтобы тот не показался перед зрителем.

Благодаря длине топика, оголился идеальны пресс брюнетки.

Красивая волна из волос прикрывала одну сторону лица, модель улыбалась на одном из кадров показала язык.

За несколько часов кадры собрали тысячи лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде хорошие отзывы о ее пластике и роскошном образе.

"Хочется потрогать такую красотку", - написал один из комментаторов.

Сейчас на страницу модели подписаны 528 тысяч человек, которые не обходят стороной посты звезды.

Ранее мы писали, что Ким Ли позировала с томным взглядом, застыв перед камерой.

«На миссии с виденьем», - коротко говорится в подписи.

Это стало причиной «дикой» реакции со стороны ее поклонников. Пользователи сети написали артистке массу комплиментов, которых она достойна.

Ранее сообщалось, что Ким Ли позирует в сапогах с вырезами и кружевном белье. Красотка устроилась удобно на диване и подняла одну ножку, сверкая достоинствами тела. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила небольшим макияжем. Ручками звезда прикрыла зону бикини, но это не сделало снимок менее пикантным.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

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