Известная актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартал 95», рассмешила своих поклонников архивными кадрами

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором показала, как оконфузилась, открывая бутылку шампанского, передает Politeka.net.

На записи звезда с подругой решили открыть игристый напиток, и эту почетную миссию взяла на себя Екатерина.

«Надо, чтоб бахнула, или чтобы чуть-чуть?», – спрашивает она?

«Чтобы чуть-чуть. Если что – подзвучишь», – звучит в ответ.

И в этот момент Екатерина открыла бутылку со звуком, который больше напоминал не хлопок от пробки, а кое-что неприличное. Такой поворот вызвал хохот у обеих участниц процесса.

«Это точно было шампанское?», – спрашивает со смехом подруга Никитиной.

«Я очень люблю ОТКРЫВАТЬ шампанское это правда😁 Этот #архив я нашла в своем телефоне!!😂 И решила что все, что у меня вызывает улыбку, вы обязаны увидеть!!!😅😂🌚 Котики, как там ваша суббота!?», – подписала публикацию актриса.

«Ахахаха, конечно, помню, и пора повторить😈», – написала в первом же комментарии вторая героиня видео, которую на кадрах только слышно.

«Скромненько так открыла 👍😅», «Катя ты бесподобна😄😄💞твий смех вызывает взаимную реакцию❤️», «Ппц как Катя хочет выпить, что замучила бутылку😂👏», – отмечают фолловеры.

Всего за первый час после публикации забавное видео собрало свыше трех тысяч лайков.

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