Британская супермодель Деми Роуз улеглась в крохотном бикини едва не выронив грудь
Соблазнительница в подростковом возрасте мечтала похудеть, но, научившись себя любить, она отбросила все комплексы, пишет Politeka.net.
Теперь модель балует своих поклонников смелыми фото, на которых показывает пышные формы.
В этот раз Деми предстала в золотом бикини, которое едва скрывало от взглядов самое интимное. Большая грудь еле вместилась в крохотных треугольных лоскутках ткани. Тончайшие бретельки натянулись на теле Роуз, впиваясь в кожу.
Красотка завершила образ красивой повязкой на голове.
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Звезда слегка выгнулась, показывая свои изгибы в маленьком бикини.
Модель страстно посмотрела в камеру, приоткрыв губы.
Фото появилось в одной из фан-групп горячей бестии. Аккаунт только набирает популярность, поэтому снимок не собрал много лайков и комментариев.
"Большие ягодки", - написал один из поклонников.
Однако подобные посты на настояще странице знаменитости моментально собирают тысячи лайков.
Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в крохотном бикини. Последнее было с прозрачными вставками, что придавало образу еще большей пикантности.
Красивые бусинки на лифчике эффектно смотрелись на пышной груди.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала перед поклонниками в тесном купальнике, который едва выдерживает вес ее внушительных «ягодок». При этом поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры в карусели сторис.
«Единственные сладости, к которой я пристрастилась, это асаи, а мое грешное удовольствие – арахисовое масло», - говорится в сообщении.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике