Британская супермодель Деми Роуз улеглась в крохотном бикини едва не выронив грудь

Соблазнительница в подростковом возрасте мечтала похудеть, но, научившись себя любить, она отбросила все комплексы, пишет Politeka.net.

Теперь модель балует своих поклонников смелыми фото, на которых показывает пышные формы.

В этот раз Деми предстала в золотом бикини, которое едва скрывало от взглядов самое интимное. Большая грудь еле вместилась в крохотных треугольных лоскутках ткани. Тончайшие бретельки натянулись на теле Роуз, впиваясь в кожу.

Красотка завершила образ красивой повязкой на голове.

Звезда слегка выгнулась, показывая свои изгибы в маленьком бикини.

Модель страстно посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

Фото появилось в одной из фан-групп горячей бестии. Аккаунт только набирает популярность, поэтому снимок не собрал много лайков и комментариев.

"Большие ягодки", - написал один из поклонников.

Однако подобные посты на настояще странице знаменитости моментально собирают тысячи лайков.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в крохотном бикини. Последнее было с прозрачными вставками, что придавало образу еще большей пикантности.

Красивые бусинки на лифчике эффектно смотрелись на пышной груди.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала перед поклонниками в тесном купальнике, который едва выдерживает вес ее внушительных «ягодок». При этом поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры в карусели сторис.

«Единственные сладости, к которой я пристрастилась, это асаи, а мое грешное удовольствие – арахисовое масло», - говорится в сообщении.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике