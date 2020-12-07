Победительница четвертого сезона проекта «Танці з зірками» на «1+1», успешная бизнес-леди, инфлюенсер, любящая жена и мама двоих детей Санта Димопулос во время пресс-завтрака с угощениями от «B Boutique Bar», откровенно рассказала журналистам и гостям об участии в проекте, поделилась секретами красоты и стройности, а еще рассказала о том, как важно современной женщине следовать за мечтой.



В дружественной атмосфере и неформальной обстановке в уютном «B Boutique Bar» победительница главного танцевального шоу страны Санта Димопулос призналась о том, что на самом деле долго размышляла, стоит ли ей принимать участие в проекте, ведь не прошло и года после рождения второго ребенка. В тот момент ее очень поддержали муж и сын:

«Были страхи и сомнения, я очень сильно переживала. Во-первых, была физически не готова – у меня было +10 килограмм. Во-вторых, я очень давно не выходила из «семейной зоны комфорта». Я стала искать оправдания, а потом села и подумала, ну кого я обманываю? Это же суперклассный шанс вернуться в форму, снова танцевать, я же очень люблю ставить цели и добиваться их. Мне нравится этот процесс. И я понимала, что нужно переступить через себя, приложить много усилий, и выходить из зоны комфорта, которая за последние годы мне так полюбилась» - рассказала звезда.

Звезда призналась, что и представить не могла насколько сложным для нее окажется участие в шоу. На старте проекта они с партнером Максом Леоновым тренировались по 5-6 часов в день, а к финалу проводили в зале уже 15-16 часов:

«Было сложно, особенно под конец. На протяжении сезона не было такой сумасшедшей нагрузки и столько задач, как под финал. Просто мультифункциональные задачи – подготовить 6 танцев за неделю. Меня очень поддерживала моя семья: муж и дети. У меня было святое время с 8:00 до 11:00 утра, которое я всегда проводила с ними. Я не ставила себе никаких тренировок и никаких дел, это время для семьи, оно меня наполняет. Справляться с нагрузками мне также помогал режим дня, медитации, четкий график питания», -призналась Санта.

И хотя Санта говорит, что по натуре она достигатор и любит добиваться целей, были моменты, когда она ощущала сильное выгорание:

«Я обязательно медитировала, ведь мы знаем, что человеческие возможности неограниченные, все ограничения только у нас в голове. Очень важно себя перенастраивать. Я раньше не понимала, зачем говорить с собой, и как это делать. Для меня это были суперсложные вещи».



На протяжении всего проекта Санту Димопулос активно поддерживали и подписчики в соцсетях. Среди часто задаваемых вопросов к звезде были вопросы о том, как ей удается совмещать бизнес, семью и уход за собой. На пресс-завтраке звезда поделилась секретами успешного планирования, и рассказала почему современной женщине важно следовать за своей мечтой:



«Сейчас такое время, когда женщины расцветают и они понимают, что необходимо искать время на свою мечту. Это вопрос приоритетов, и мне кажется, что это суперважно, ведь то, чем наполнена женщина, тем она и наполняет свою семью. Когда у женщины горят глаза, они горят и у ее супруга, когда она заряжает своих детей правильными эмоциями. Мы учим детей быть счастливыми только своим примером. Мои дети видели, как мне нравилось танцевать, видели, что у меня получается. И вот недавно Дени говорит мне: «мам, я хочу тоже пойти на танцы». На самом деле, если правильно распределить время, то все получится. Мне это в детстве объяснила мама. Она возила меня на десять кружков, вот тогда и я поняла, если время распределять, его будет много».

Также звезда рассказала о секретах своей стройности и о том, каких правил необходимо придерживается, чтобы всегда выглядеть красивой и ухоженной:

«Первое – это чистое питание. На самом деле ничего сложного в этом нет. Все ищут какую-то волшебную таблетку, но отварная каша, свежие овощи, рыба на пару и мясо – это основа сбалансированного питания. Тренировки – тоже должны быть правильные, а не на износ. Обязательно с любовью к себе. У меня тоже очень давно был период, когда я себя загоняла, были и срывы пищевые – это все неправильно. Все начинается с мелких шагов. И самая большая победа начинается с первого шага. Что касается ухода за телом, лучше ручного массажа ничего быть не может. Я делаю все в комплексе: чередую аппаратные и ручные массажи, делаю обвертывания» - призналась звезда.

Еще Санта Димопулос призналась, что после окончания проекта она планирует возобновить занятия спортом и уже не бросит танцы:



«Спорт – это привычка и уже стиль жизни. Мне кажется, я без спорта уже не я. «Танцы со звездами» заменили все, до этого я занималась где-то четыре раза в неделю в зале. Но сейчас я поняла, что лучшее занятия для формы – это танцы. Зал формирует красивые рельефы, а танцы – это тонус и красивая фигура, и всегда хорошее настроение».