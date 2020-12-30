Модель показала все на пляже

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась идеальными формами в крохотном бикини

Ким предстала в розовом купальнике, пишет Politeka.net. Звезда постоянно демонстрирует свои эффектные формы, пользуясь любым случаем. Пользователи сети вспоминают самые эффектные образы Ким, размещая соответствующие фото в Инстаграм.

Так, в одном из фан-аккакунтов появилось фото красотки в крохотном купальнике. Модель побаловала своими объемами под маленькими лоскутками ткани, которые едва удерживали бюст.

Казалось, что известная красотка намазалась каким-то лосьоном, чтобы ее формы эффектно блестели на солнышке.

Кроме того, нельзя было не заметить тонкую талию.

Игривая брюнетка выставила язык, глядя в камеру.

За час пост собрал почти 300 лайков и много комментариев. Пользователи сети признались, что любят фото Ким в бикини больше всех.

"Раскалила до предела", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала белоснежной футболке, которую приподняла для эффектного кадра. Звезда посветила упругим животиком и стройной талией.

Белая ткань обтянула и подчеркнула большую грудь знаменитости.

Кардашьян нагнулась, выставив упругие ягодицы назад. Красотка была в стрингах, поэтому взгляду предстала пятая точка во всей красе.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в белом топе и лосинах. Красотка лежала среди снега без обуви, а волосы собрала в длинную косу. Съемка проходила ночью, но модель сверкала среди белого покрова. На втором кадре звезда уже лежала в костюме с декольте, а на ногах можно увидеть теплую обувь.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.