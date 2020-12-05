Французская модель Тилан Блондо, которая обладает титулом самой красивой девочки в мире, похвасталась обновкой
На своей странице в социальной сети Инстаграм 19-летняя красотка опубликовала снимок, на котором позирует с новой сумочкой от легендарного бренда Рrada, передает Politeka.net.
На черно-белом фото девушка позирует в черной кофте с длинным рукавом и с белой сумочкой на плече. Волосы Тилан собраны, подчеркивая красивую форму головы и шеи, а на лице – едва заметный макияж.
«Новая любимая сумка», – коротко подписала снимок модель.
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Фото собрало свыше 59 тысяч лайков, а пользователи не пожалели эмодзи в комментариях, выражая свой восторг.
Правда, нашлись и те, кто упрекнул модель в дорогой покупке.
«Цена сумки могла буквально накормить 6+ детей круглый год в Африке. Я начал с кормления 1, а теперь кормлю 10 в год, но впоследствии буду кормить больше. Почему? Вы можете спросить ... потому что я решил», – написал один из пользователей.
Отметим, что на официальном сайте бренда такая сумка стоит 1990 долларов.
Ранее мы рассказывали о том, что Блондо соблазнила «хищным» взглядом вблизи.
На фото в соцсети модель позирует в рубашке, демонстрируя на камеру «хищный» взгляд во всей красе. Дополнить образ знаменитость решила крохотными серьгами и практически незаметным макияжем.
Несмотря на то, что фотографии не были как-либо подписаны, поклонники Блондо пришли в «дикий» восторг от увиденного.
Напомним, самая красивая девочка в мире в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире похвасталась декольте до пояса.
Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом.