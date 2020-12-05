Девушку упрекнули в любви к дорогим вещам

Французская модель Тилан Блондо, которая обладает титулом самой красивой девочки в мире, похвасталась обновкой

На своей странице в социальной сети Инстаграм 19-летняя красотка опубликовала снимок, на котором позирует с новой сумочкой от легендарного бренда Рrada, передает Politeka.net.

На черно-белом фото девушка позирует в черной кофте с длинным рукавом и с белой сумочкой на плече. Волосы Тилан собраны, подчеркивая красивую форму головы и шеи, а на лице – едва заметный макияж.

«Новая любимая сумка», – коротко подписала снимок модель.

Фото собрало свыше 59 тысяч лайков, а пользователи не пожалели эмодзи в комментариях, выражая свой восторг.

Правда, нашлись и те, кто упрекнул модель в дорогой покупке.

«Цена сумки могла буквально накормить 6+ детей круглый год в Африке. Я начал с кормления 1, а теперь кормлю 10 в год, но впоследствии буду кормить больше. Почему? Вы можете спросить ... потому что я решил», – написал один из пользователей.

Отметим, что на официальном сайте бренда такая сумка стоит 1990 долларов.

Ранее мы рассказывали о том, что Блондо соблазнила «хищным» взглядом вблизи.

На фото в соцсети модель позирует в рубашке, демонстрируя на камеру «хищный» взгляд во всей красе. Дополнить образ знаменитость решила крохотными серьгами и практически незаметным макияжем.

Несмотря на то, что фотографии не были как-либо подписаны, поклонники Блондо пришли в «дикий» восторг от увиденного.

Напомним, самая красивая девочка в мире в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире похвасталась декольте до пояса.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом.