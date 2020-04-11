Українська співачка MARUV влаштувала непристойні танці на камеру, демонструючи розкішні форми
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
Так, співачка танцює на камеру в міні-сукні, демонструючи ідеальні форми. Сама зірка грайливо заглядає на камеру. танок вона виконує під пісню It's Raining Men.
«Гармата!», «розкішне тіло», «як завжди – красуня», «вау, який гарний танець», «люблю тебе, марув!», - пишуть вони.
Термінове звернення Зеленського, нові зарплати і обвал долара — головне за ніч
Скорочення зарплат і стипендій: Зеленський вразив заявою, кого залишать без грошей
Стрілянина в замку Алли Пугачової і Галкіна, з'явилися кадри: "Пристреліть, будь ласка..."
«Розмовляв з трудом»: Андрія Данилка вразив напад, з'ясувалися подробиці
Як повідомлялося раніше, співачка MARUV похвалилася схудлою фігурою під час спеціального тренування.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка продемонструвала кілька вправ, які допомагають їй тримати фігуру у формі, а також худнути незважаючи на те, що художник доводиться постійно перебувати вдома в ізоляції і без звичного активного способу життя.
Як відомо, зірка активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також новими зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа