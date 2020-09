Помер легендарний реггі-музикант, який був нагороджений премією "Греммі"

Згідно з повідомленнями видання The Guardian, Тутс Хібберт помер під час перебування в університетській лікарні, що діє в Кінгстоні, але причина смерті не розголошується. Згідно із заявою близьких артиста, смерть наздогнала його в оточенні близьких людей.

"З болем у серці ми повідомляємо, що Фредерік Натаніель Тутс Хібберт мирно пішов з життя сьогодні ввечері в оточенні своєї сім'ї в університетській лікарні в Кінгстоні, Ямайка. Це велика втрата", - повідомили напередодні родичі музиканта, оплакуючи його смерть.

Тутс Хібберт був засновником групи Toots & the Maytals, яка утворилася на початку 1960-х років і стояла біля витоків появи музичного напрямку реггі. Композиція колективу Do the Reggae, що з'явилася в 1968 році, імовірно, дала ім'я новому на той момент стилю.

У 2005 році група Toots & the Maytals була удостоєна премії "Греммі" в номінації "Кращий реггі-альбом" за платівку True Love. А музичний журнал Rolling Stone включив Тутса Хібберта в список "100 найвеличніших співаків усіх часів". У 2012 році співак був удостоєний ордена За видатні заслуги в розвитку ямайської музики - його хіти чув кожен.



Незадовго до смерті артиста група випустила альбом під назвою Got To Be Tough, він став першою збіркою за дев'ять років.

Нагадаємо, злий рок серіалу "Хор" вибрав нову жертву: що відомо про таємничу загибель Наи Рівери.

Як повідомляла Politeka, прокляття серіалу «Майстер Маргарита» у дії: не стало відомої актриси, подробиці.

Також Politeka писала, що Джон Траволта слідом за сином втратив красуню-дружину, нова біда доб'є зірку: "Програла боротьбу з ..."