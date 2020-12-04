Участь у "Льодовиковому періоді" дає про себе знати
Так, до медиків за допомогою цього разу довелося звертатися вже Владу Топалову, про що він розповів у своєму Instagram.
Музикант і чоловік Регіни Тодоренко вже покинув шоу "Льодовиковий період", але забути про катання на льоду йому не вдається.
Влад Топалов зізнався, що йому в черговий раз знадобилася термінова госпіталізація через проблеми з суглобами.
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"Любиш кататися-люби і до лікаря ходити. Ура, обожнюю лід", - підписав музикант знімок рахунку, отриманого у лікаря.
Влад Топалов також розповів, чим займеться в найближчі три дні після чергової операції.
"3 дні спокою після операції..... і я точно знаю, каааак їх проведу, а точніше, як ми їх проведемо. Муууутііікііі, їжа і диван з коханою дружиною! Як казав В. С. Висоцький: "це не біда, якщо болить нога". Всім на льодовий каток!! Дуже рекомендую! Гарантований відпочинок на дивані! Урррааа, Товариші! Всім спасибі, всім пока!",- підписав музикант миле фото з сином на дивані.
Раніше ми розповідали про іншу біду, яка трапилася з сином Регіни Тодоренко і Влада Топалова.
За словами телеведучої, її малюк зламав руку і вона терміново звернулася за допомогою до публіки в пошуках варіантів спокійних ігор для сина.
Як відомо, хлопчик останнім часом активно займався гімнастикою, а тепер йому доводиться відмовлятися від своїх рухливих захоплень.
Нагадаємо, що Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем
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