Участь у "Льодовиковому періоді" дає про себе знати

Так, до медиків за допомогою цього разу довелося звертатися вже Владу Топалову, про що він розповів у своєму Instagram.

Музикант і чоловік Регіни Тодоренко вже покинув шоу "Льодовиковий період", але забути про катання на льоду йому не вдається.

Влад Топалов зізнався, що йому в черговий раз знадобилася термінова госпіталізація через проблеми з суглобами.

"Любиш кататися-люби і до лікаря ходити. Ура, обожнюю лід", - підписав музикант знімок рахунку, отриманого у лікаря.

Влад Топалов також розповів, чим займеться в найближчі три дні після чергової операції.

"3 дні спокою після операції..... і я точно знаю, каааак їх проведу, а точніше, як ми їх проведемо. Муууутііікііі, їжа і диван з коханою дружиною! Як казав В. С. Висоцький: "це не біда, якщо болить нога". Всім на льодовий каток!! Дуже рекомендую! Гарантований відпочинок на дивані! Урррааа, Товариші! Всім спасибі, всім пока!",- підписав музикант миле фото з сином на дивані.

Раніше ми розповідали про іншу біду, яка трапилася з сином Регіни Тодоренко і Влада Топалова.

За словами телеведучої, її малюк зламав руку і вона терміново звернулася за допомогою до публіки в пошуках варіантів спокійних ігор для сина.

Як відомо, хлопчик останнім часом активно займався гімнастикою, а тепер йому доводиться відмовлятися від своїх рухливих захоплень.

Нагадаємо, що Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем

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