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Українцям ускладнять в'їзд до ЄС: коли запрацює і кого це торкнеться

Стало відомо, коли ЄС запустить нову систему авторизації громадян.

Як відомо, офіційний Брюссель затвердив документ, який передбачає посилення системи контролю на європейських кордонах.

Вже з 2021 року буде запущена система під назвою ETIAS і авторизація в ній обов'язкова для громадян тих країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в Шенгенську зону, в тому числі і для України.

Вже через рік українцям для в'їзду в країни ЄС необхідно буде заповнити онлайн-анкету за максимум 96 годин до вильоту, щоб дані були оброблені системою.

Якщо громадянин не порушував закони на території Європейського Союзу, то через пару хвилин він отримає дозвіл на в'їзд. Але підозрілі заявки можуть розглядатися набагато довше.

Мінусом буде те, що авторизація платна, і коштуватиме 7 євро. Для осіб молодше 18 років і старше 70 років авторизація безкоштовна.

Українцям підвищать зарплати в 2020 році: хто і скільки буде отримувати

У 2020 році в Україні збільшаться зарплати, проте зростання буде не таким швидким, як у попередні роки.



Згідно з даними Кабінету Міністрів України, середня зарплата становитиме 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.

Також у Кабміні озвучили і реальне збільшення зарплат, що враховує зростання цін.

Цей показник складе 10,1% порівняно з 2019 роком.

Варто нагадати, що мінімальна місячна заробітна плата вже підвищилася на 13,2% з 1 січня і тепер встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.

Окупанти підло розстріляли ЗСУ з мінометів: величезні втрати, деталі фатальної ночі

Российско-терористичні війська не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ уздовж лінії зіткнення

За інформацією військових, за минулу добу підконтрольні Москві терористичні формування "Л/ДНР" 4 рази порушили режим припинення вогню.

В прес-центрі штабу ООС підкреслили, що підступний ворог стріляв по позиціях бійців ЗСУ з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На жаль, Україна знову несе втрати на Донбасі: через обстріли з боку окупаційних військ "Л/ДНР" вчора на передовій загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Також вчора, 5 січня, в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій в районі населеного пункту Хутір Вільний підірвався вантажний автомобіль ЗСУ, який здійснював заходи по логістичному забезпеченню.

Через вибух один наш боєць загинув, ще один отримав важкі поранення і був госпіталізований.

Путін зазнав фіаско, доля Донбасу вирішена: Його скинуть...

Стало відомо, коли буде закінчена війна на Донбасі

Свій прогноз в інтерв'ю журналістам розповів астролог і політичний експерт Влад Росс.

За його словами, вже у 2020 році війна на Донбасі, яку розв'язала Росія, буде закінчена.

Більш того, як стверджує астролог, на передовій встановиться довгий період перемир'я. Влад Росс не сумнівається, що в 2020 році в зоні проведення ООС встановиться статус-кво.

"Стрілянини не буде. Все буде за типом Кіпру - і вовки ситі, і вівці цілі, просто припиниться стрілянина, відновиться якийсь статус-кво. І, швидше за все, нас чекає дуже довгий період примирення. У будь-якому випадку, як тільки Путін піде з влади, відразу ж Донбас стане наш", - додав він.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

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