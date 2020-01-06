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Украинцам усложнят въезд в ЕС: когда заработает и кого это коснется

Стало известно, когда ЕС запустит новую систему авторизации граждан.

Как известно, официальный Брюссель утвердил документ, который предполагает усиление системы контроля на европейских границах.

Уже с 2021 года будет запущена система под названием ETIAS и авторизация в ней обязательна для граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Шенгенскую зону, в том числе и для Украины.

Уже через год украинцам для въезда в страны ЕС необходимо будет заполнять онлайн-анкету за максимум 96 часов до вылета, чтобы данные были обработаны системой.

Если гражданин не нарушал законы на территории Европейского Союза, то через пару минут он получит разрешение на въезд. Но подозрительные заявки могут рассматриваться намного дольше.

Минусом будет то, что авторизация платная, и стоить будет 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет — авторизация бесплатна.

Украинцам повысят зарплаты в 2020 году: кто и сколько будет получать

В 2020 году в Украине увеличатся зарплаты, однако рост будет не таком быстрый, как в предыдущие годы.



Согласно данным Кабинета Министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривень, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривень.

Также в Кабмине озвучили и реальное увеличение зарплат, учитывающее и рост цен.

Этот показатель составит 10,1% по сравнению с 2019 годом.

Стоит напомнить, что минимальная месячная заработная плата уже повысилась на 13,2% с 1 января и теперь установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.

Оккупанты подло расстреляли ВСУ из минометов: огромные потери, детали фатальной ночи

Российско-террористические войска не прекращают обстреливать позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения

По информации военных, за минувшие сутки подконтрольные Москве террористические формирования "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что коварный враг стрелял по позициям бойцов ВСУ с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Увы, но Украина снова несет потери на Донбассе: из-за обстрелов со стороны оккупационных войск "Л/ДНР" вчера на передовой погиб один военнослужащий ВСУ.

Также вчера, 5 января, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство в районе населенного пункта Хутор Вильный подорвался грузовой автомобиль ВСУ, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

Из-за взрыва один наш боец погиб, еще один получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Путин потерпел фиаско, судьба Донбасса предрешена: Его свергнут...

Стало известно, когда будет закончена война на Донбассе

Свой прогноз в интервью журналистам рассказал астролог и политический эксперт Влад Росс.

По его словам, уже в 2020 году война на Донбассе, которую развязала Россия, будет окончена.

Более того, как утверждает астролог, на передовой установится долгий период перемирия. Влад Росс не сомневается, что в 2020 году в зоне проведения ООС установится статус-кво.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", - добавил он.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса