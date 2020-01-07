Українці будуть отримувати "другу" пенсію: що це означає і коли запрацює

З'явилися подробиці запуску другого рівня пенсійної системи в Україні.

У тому випадку, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

В документі прописано, що в цьому разі роботодавці будуть платити 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть платити внески в розмірі 1% від заробітної плати. При бажанні працівник може самостійно збільшити розмір своїх внесків.

Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

В документі прописано, що учасники системи будуть мати право на одержання кошти пенсійних накопичень одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Долар і євро готуються до стрибка: офіційний курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 7 січня готує несподіваний, адже долар і євро тимчасово застигнуть на місці.

Про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Так, 100 доларів в обмінниках буде коштувати 2368,62 гривні. А 100 євро обійдуться в 2642,2 гривні.

Проте вже в четвер, 8 січня, валюта продовжить падіння.

100 доларів обійдуться в 2367,85 гривень. А 100 євро будуть торгуватися за 2639,32 гривні.

Окупанти пішли в атаку і розстріляли ЗСУ з мінометів: фатальні подробиці

Российско-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.



Військові повідомили, що 6 січня збройні формування "ЛНР" і "ДНР" порушили режим припинення вогню 5 разів.

В прес-центрі штабу ООС підкреслили, що ворог обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями озброєння: мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На жаль, але вчора, 6 січня в результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Путін захопить нові міста, українців попередили про катастрофу: Готові до наступу...

Володимир Путін може почати нову військову агресію не тільки на Донбасі, а й в інших українських регіонах.

Подібну думку озвучив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

За його словами, на даний момент в зоні ризику знаходяться Полтава, Суми та Харків, оскільки там може початися нова військова операція Кремля.

"Це може статися тільки в особливих ситуаціях, які поки що дуже далекі. Але плани напевно є – на те він і Генштаб, щоб їх розробляти. Є напоготові 150 дивізія 8-ї гвардійської армії", - стверджує військовий аналітик.

Підсумовуючи, Павло Фельгенгауер перерахував російські військові підрозділи, готові до наступу на території України.

"8 гвардійська армія націлена на Донбаський фронт. Є корпус в Криму, який як би приписаний до Чорноморського флоту, але там є новітні танки. Вони теж зможуть діяти наступально. Якщо треба гарантувати, що Захід не займе плацдарми в Полтаві, Сумах і Харкові? Значить, треба йти туди, тобто, виходити до Дніпра на всьому його протязі", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

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