1. Біографія2. Освіта3. Сім'я4. Кар'єра5. Компромат6. Декларація7. Посилання8. Відео

Володимир Володимирович Майбоженко   колишній соратник Юлії Тимошенко, який “клонував” її партію і зірвав місцеві вибори.

Біографія

Майбоженко Володимир Володимирович народився 23 квітня 1965 року в місті Київ.

Освіта

У 1980-х роках Володимир проходив службу в радянській армії.

Майбоженко має дві вищі освіти. Політологом він став у Київському національному університеті ім. Т. Р. Шевченка (1988). Диплом держуправлінця отримав після закінчення Національної академії державного управління при Президентові України (2009).

Сім'я

Володимир Майбоженко не одружений.

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Кар'єра

Після демобілізації в 1985 році Володимир Майбоженко побував заступник директора дитячого спортклубу, матросом, слюсарем, наладчиком на заводі слюсарем-електриком з ремонту електроустаткування в столичному метрополітені.

З 1991 по 1995 рік Майбоженко працював на посаді бухгалтера в приватних фірмах. Пізніше він очолював промислово-торговельну фірму “ДВК”, керував господарським відділом АБ “Перший інвестиційний банк”. Протягом дев'яти місяців (березень-грудень) 1999 року Володимир був виконавчим директором Федерації хокею на траві.

В 1998 році невдало балотувався в український парламент у списку Народно-демократичної партії. Через рік Майбоженко опинився в лавах Трудової партії, де він керував апаратом. У четвертому скликання (2002-2006) на громадських засадах був помічником народних депутатів Бориса Олійника (КПУ) і Богдана Губського (БЮТ).

У 2003-2004 роках Володимир керував секретаріатом Всеукраїнської громадської організації “Інтелектуальний форум України”. Потім він очолював департамент організаційно-партійної роботи партії “Єдина Україна”.

У 2006 році Володимир став депутатом Київської обласної ради. На цей раз він йшов під прапорами Блоку Юлії Тимошенко. В обласній раді Майбоженко був обраний головою. У цей час він очолював також і Київську обласну організацію Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”.

У 2007 році з цією політичною силою він удруге балотувався у Верховну Раду. Однак, як і дев'ять років тому, стати народним депутатом йому не вдалося.

У 2011 році він опинився в НАК “Нафтогаз України”, де протягом трьох років керував організаційно-розпорядчим департаментом. У 2015 році Володимир вдруге пройшов у Київоблрада. На цей раз балотувався Майбоженком від партії “УКРОП", чиє обласне відділення він очолив за місяць до виборів.

У листопаді 2015 року Майбоженко був призначений першим заступником голови Київської обласної ради. Пробув на цій посаді до травня 2019 року.

Компромат

У вересні 2010 року Володимир Майбоженко позбувся посади голови Київської обласної організації ВО “Батьківщина” і був виключений з партії за “порушення Статуту та Програми партії”.

Майбоженко вже після того, як був вигнаний з ВО “Батьківщина”, як відзначають ЗМІ, намагався “клонувати” партію під час місцевих виборів 2010 року. Він “за допомогою махінацій з партійною печаткою заблокував діяльність штабу Юлії Тимошенко на Київщині”.

Центральна виборча комісія при формуванні персонального складу Тервиборчкомів, затвердила кандидатів, які були запропоновані Володимиром Майбоженком від імені партії ВО “Батьківщина”. У підсумку ТВК відмовила у реєстрації кандидатам від “Батьківщини”.

Як відзначає ЗМІ, Майбоженко «на догоду Партії регіонів «клонував» «Батьківщини», яка повинна була перемогти на виборах в облраду». Таким чином, партія Юлії Тимошенко, будучи на піку популярності в Києві, програла «регіонам».

Цікаво й те, що перед президентськими виборами в 2019 році Майбоженко помітили на мітингу Юлії Тимошенко з її символікою.

Після зміни керівництва Київської обласної ради в 2019 році журналістам стало відомо, про те, що керівництво Київоблради передало без згоди сесії Київської обласної ради 0,54 га під забудову.

“Володимир Майбоженко в обхід сесії Київської обласної ради, порушуючи чинне законодавство України підписав лист-згода на укладення договору на будівництво житлового комплексу за адресою вул. Васильківська, 3”.

У листопаді 2019 року Господарський суд Києва задовольнив позов Київської обласної ради і визнав недійсним зазначений договір.

Декларація

У травні 2019 року Володимир Майбоженко опублікував податкову декларацію про свої доходи за перші п'ять місяців поточного року.

Депутат володіє земельними ділянками в селі Дмитрівка (1418 і 460 кв. м.) та місті Буча (1040 кв. м.). Двома ділянками (387 і 1200 кв. м.), а також житловим будинком (837 кв. м) у Дмитрівці він розпоряджається на праві спільної власності з трьома людьми. Там же Володимир орендує ще одну ділянку (12452 кв. м.).

В якості об'єкта незавершеного будівництва Майбоженко вказав житловий будинок (446 кв. м.) у Бучі. Пересувається він на автомобілі Volvo xc90 XC 2018 року випуску. У травні 2019 року депутат придбав його за 1,9 мільйона гривень.

Майбоженко вказав зарплату за п'ять місяців на посаді першого заступника голови Київоблради — 318 тисяч гривень. Депутат Киеоблсовета взяв у кредит 583,8 тисячі гривень. Готівкою він задекларував 32,5 тисячі доларів.

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