Трагедія в родині Зеленського: президент не зміг стримати емоцій, відео потрапило в мережу

Президент України Володимир Зеленський, який приїхав в Ізраїль з робочим візитом, зустрівся там з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і розповів про трагедію в родині.

Зеленський зазначив, що українці найбільше пам'ятають трагедію Голокосту.

Президент згадав про кримчанку, яка ховала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар, а також про священика, що оформляв документи про хрещення і за це був засланий у концтабір.

Президент України згадав і про багатодітну сім'ю, де троє братів були розстріляні фашистськими окупантами, а четвертий зміг повернутися додому після війни.

«Через два роки після війни у нього народився син, потім народився онук. Цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами», — сказав Зеленський, звертаючись до глави уряду Ізраїлю.

«Білоруси мене з'їдять»: Лукашенко публічно відшив Путіна, Союзна держава приречена на провал

Олександр Лукашенко поставив крапку в обговореннях на тему можливого «злиття» Білорусі з Росією у так звану Союзну державу

«У нас є своя країна. Ми суверенні і незалежні. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною якої-небудь країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть у нашій братній Росії», - заявив Лукашенко.

Він додав, що півтора-два роки тому обговорював це питання з президентом РФ Володимиром Путіним і чітко заявив йому, що жоден політик в Білорусі не позбавить свою країну незалежності.

«Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після прийняття такого рішення… Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб наші діти жили на цьому клаптику землі у мирі, злагоді. В обнімку з російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни - це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз», - додав політик.

Розведення військ на Донбасі: штаб ООС зробив позовна заява, подробиці

У штабі ООС назвали такі ділянки, які, ймовірно, будуть запропоновані українською стороною на переговорах про розведення сил на Донбасі

Інформацію українським журналістам підтвердив заступник командувача Операцією Об'єднаних сил Богдан Бондар.

Виділяють три ділянки: КПВВ "Гнутово"; залізничний міст у Станиці Луганській та Новоселівка Друга - в районі Авдіївки:

«Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення», - йдеться в заяві командувача ООС. Бондар також говорив про можливість додаткових розгортання і роботи КПВВ:

«…варіант в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганській - це можливість у подальшому відновлення залізничного сполучення. В тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів».

Зустрічі Зеленського з Путіним, у президента привідкрили таємницю: Він все вирішує...

Діалог з Володимиром Путіним необхідний лише для того, щоб якомога швидше повернути в Україну полонених і завершити війну на Донбасі.

За словами Володимира Зеленського, питання про обмін полоненими і припинення війни на Сході України необхідно обговорювати тільки з тим, хто все вирішує в Кремлі.

"Повернення моряків і кораблів – це відносини, не пов'язані з "Мінськом", "нормандським форматом", це прямий діалог між мною та президентом Російської Федерації. А як інакше? По-іншому ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні знаходяться в тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, – це президент Російської Федерації", – пояснив Зеленський українцям, чому він пішов на прямий діалог з Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський також нагадав, що виведення військ з окупованого Донбасу залежить від офіційної Москви і висловив надію, що незабаром Україна поверне собі Крим і ОРДЛО.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".