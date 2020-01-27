Стало відомо, де живе колишня дружина Віктора Януковича

Колишня дружина українського президента Віктора Януковича, який втік у Росію, Людмила не виходить у люди через публічний осуд, але про неї та її володіння розмови в околицях Ялти не вщухають.

Її особняк сусідить з особняками втікачів політиків і бізнесменів епохи Віктора Януковича, які змушені були тікати з України після подій 2014 року.

Їй зараз належить не тільки магазин «елітних» продуктів в Севастополі, але і сімейний особняк у Великій Ялті, який в оточенні президента називали "чайним будиночком".

«Чайний будиночок» є величезним маєтком площею 1,2 гектара з власним гальковим пляжем в курортному селищі Відрадне. Ремонт всередині будинку будівельники робили якраз у розпал Евромайдана.

По ділянці розкидані триповерхова вілла загальною площею 2345 квадратних метрів, котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для охорони і обслуговуючого персоналу, спа-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення та інші споруди.

За розпорядженням самого Януковича був розчищений пляж, а до 2013 року були знищені всі виноградники на найближчих ділянках. Більше того, був знесений історичний комплекс інституту "Магарач". У 2014 році Путін відібрав у Януковичів прилеглі до маєтку ділянки, залишивши лише сам особняк колишній дружині поваленого президента України.

Відзначимо, що в 2015 році журналісти писали, що вона особисто зізналася в тому, що резиденція їй не по душі з-за його зайвий "пафос". Але, після всіх подій, довго гидувати їй не довелося. Вже тоді ринкова вартість самого особняка з ділянкою і прилеглим пляжем з будівлями була 25 мільйонів доларів.

Цікаво відзначити, що у колишньої дружини Віктора Януковича, крім «чайного будиночка», в Криму є власний бізнес. Через систему посередників вона, імовірно, володіє мережею елітних продуктових супермаркетів в Севастополі. Мережа носить назву "Меркурій", і відкрито торгує французькими сирами та іспанськими м'ясними делікатесами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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