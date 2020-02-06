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Імпічмент Трампа пішов не за планом, в Сенаті поставили гучну крапку: подробиці

Імпічмент президента США Дональда Трампа зазнав гучне фіаско, оскільки сенатори провалили голосування

Для того, щоб оголосити відсторонення президента від влади, сенаторам потрібні були дві третіх голосів. Як відомо, республіканці в Сенаті мають 53 голоси, а демократи - 47. За результатами голосування, невинним Трампа назвали 52 сенатори. У той же час 48 осіб погодилися, що імпічмент повинен бути доведеним до кінця.

Як відомо, причиною запуску процесу імпічменту стала телефонна розмова Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським відразу після президентських виборів. Трампа звинуватили в тому, що він чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сім'ї свого головного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена.

Баканов прокоментував обшуки на «1+1» і спростував тиск на ЗМІ

Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука

На думку голови СБУ, журналісти повинні бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі і всебічно сприяти розслідуванню.

Нагадаємо, увечері 5 лютого силовики увірвалися в будівлю телеканалу з обшуками. Пізніше з'явилася інформація, що обшуки також проводилися в квартирах журналістів.

З'ясувалося, що правоохоронці шукали диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував прем'єр-міністра Олексія Гончарука на нараді, на якому прозвучали слова про "слабкості" президента Володимира Зеленського.

Долар і євро летять на дно, курс валют знову здивує українців: що буде з гривнею

Курс валют в Україні готує справжній подарунок, гривня покаже силу і змусить долар і євро подешевшати

Ситуація з курсом долара на 6 лютого буде наступною: за 100 вічнозелених доведеться віддати 2479,59 грн (-5,64 грн). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: 100 банкнот обійдуться в 2731,52 (-14,04 грн). Також в НБУ повідомили, що до середини 5 лютого долар торгувався за курсом 2484,07 за 100 купюр.

Список платних медичних послуг в Україні розширили: за що доведеться віддати гроші

Українці отримуватимуть медичні послуги за новими правилами з першого квітня 2020 року

Так, почне працювати програма медичних гарантій. Це перелік послуг у медичних установах, за які буде платити Національна служба здоров'я України. Безкоштовними буде первинна, спеціалізована амбулаторна, госпітальна, екстрена, паліативна допомога та реабілітація, а ще реімбурсація лікарських засобів.

Літак з пасажирами розірвало на шматки в Туреччині, все у вогні: страшні кадри НП

Пасажирський літак влучив у страшне НП, людей довелося терміново евакуювати з місця пригоди

Літак з пасажирами врізався в огорожу в аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі. Постраждали 52 людини з 177 пасажирів.

Уточнюється, що літак здійснював внутрішній рейс зі Стамбула в Ізмір. З невідомої причини він зійшов з ВПП, після чого врізався в огорожу і запалав.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, розкриті деталі нової зустрічі.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попався на гачок Путіна, здійснена критична помилка.

Також Politeka писала, що рейтинг Зеленського впав до рекордного мінімуму, розкриті реальні цифри.