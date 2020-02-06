Імпічмент Трампа пішов не за планом, в Сенаті поставили гучну крапку: подробиці
Імпічмент президента США Дональда Трампа зазнав гучне фіаско, оскільки сенатори провалили голосування
Для того, щоб оголосити відсторонення президента від влади, сенаторам потрібні були дві третіх голосів. Як відомо, республіканці в Сенаті мають 53 голоси, а демократи - 47. За результатами голосування, невинним Трампа назвали 52 сенатори. У той же час 48 осіб погодилися, що імпічмент повинен бути доведеним до кінця.
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Як відомо, причиною запуску процесу імпічменту стала телефонна розмова Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським відразу після президентських виборів. Трампа звинуватили в тому, що він чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сім'ї свого головного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена.
Баканов прокоментував обшуки на «1+1» і спростував тиск на ЗМІ
Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука
На думку голови СБУ, журналісти повинні бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі і всебічно сприяти розслідуванню.
Нагадаємо, увечері 5 лютого силовики увірвалися в будівлю телеканалу з обшуками. Пізніше з'явилася інформація, що обшуки також проводилися в квартирах журналістів.
З'ясувалося, що правоохоронці шукали диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував прем'єр-міністра Олексія Гончарука на нараді, на якому прозвучали слова про "слабкості" президента Володимира Зеленського.
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Ситуація з курсом долара на 6 лютого буде наступною: за 100 вічнозелених доведеться віддати 2479,59 грн (-5,64 грн). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: 100 банкнот обійдуться в 2731,52 (-14,04 грн). Також в НБУ повідомили, що до середини 5 лютого долар торгувався за курсом 2484,07 за 100 купюр.
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Так, почне працювати програма медичних гарантій. Це перелік послуг у медичних установах, за які буде платити Національна служба здоров'я України. Безкоштовними буде первинна, спеціалізована амбулаторна, госпітальна, екстрена, паліативна допомога та реабілітація, а ще реімбурсація лікарських засобів.
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Літак з пасажирами врізався в огорожу в аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі. Постраждали 52 людини з 177 пасажирів.
Уточнюється, що літак здійснював внутрішній рейс зі Стамбула в Ізмір. З невідомої причини він зійшов з ВПП, після чого врізався в огорожу і запалав.
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