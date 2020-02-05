Импичмент президента США Дональда Трампа потерпел громкое фиаско, поскольку сенаторы провалили голосование

Об этом Politeka со ссылкой на трансляцию, которую вел телеканал CNN.

Так, судьбоносное заседание по делу об импичменте Трампу началось в 23:00. Для того, чтобы объявить отстранение президента от власти, сенаторам нужны были две третьих голосов. Как известно, республиканцы в Сенате имеют 53 голоса, а демократы- 47.

По результатам голосования, невиновным Трампа назвали 52 сенатора. В то же время 48 человек согласились, что импичмент должен быть доведенным до конца.

Как сообщалось ранее, причиной запуска процесса импичмента президента США Дональда Трампа стал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся сразу после окончания президентских выборов в нашей стране.

Американского лидера обвинили в том, что он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование против семьи своего главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена.

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Перед голосованием демократы и республиканцы более 6 часов обсуждали дело импичмента.

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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