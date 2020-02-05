Пассажирский самолет угодил в страшное ЧП, людей пришлось срочно эвакуировать с места происшествия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Haberturk в Twitter.

Так, самолет с пассажирами врезался в ограждение в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пострадали 52 человека из 177 пассажиров.

Уточняется, что самолет совершал внутренний рейс из Стамбула в Измир. По неведомой причине он сошел с ВПП, после чего врезался в ограждение и воспламенился.

Позже стало известно, что пассажиров самолета эвакуировали после инцидента.

Как сообщалось ранее, один из пассажиров лишился любимых питомцев, когда летел в Шереметьево.

Во время перелёта из Нью-Йорка в Москву 22 января, погибли двое котов. У ещё одного диагностировали обморожение. Хозяин Максим Чумаченко винит во всём авиакомпанию.

Чумаченко занимается официальной перевозкой домашних питомцев, но в этот раз он вез своих кошек американской породы колор-пойнт. Во время полета или транспортировки по аэропорту две кошки скончались от полученных травм, а ещё у одной ветеринар диагностировал обморожение.

«У меня должна была быть быстрая выгрузка их, потому что приорити-грузы должны обслуживаться в первую очередь. Там мне что-то промямлили, что у нас животные снимаются с борта последними», — поделился сам Максим Чумаченко.

Он добавил, что всё-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски с котами, у одной из них «дно ушло в потолок», — сверху её даже перевязали верёвкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве.

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