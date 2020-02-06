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Импичмент Трампа пошел не по плану, в Сенате поставили громкую точку: подробности

Импичмент президента США Дональда Трампа потерпел громкое фиаско, поскольку сенаторы провалили голосование

Для того, чтобы объявить отстранение президента от власти, сенаторам нужны были две третьих голосов. Как известно, республиканцы в Сенате имеют 53 голоса, а демократы- 47. По результатам голосования, невиновным Трампа назвали 52 сенатора. В то же время 48 человек согласились, что импичмент должен быть доведенным до конца.

Как известно, причиной запуска процесса импичмента стал телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским сразу после президентских выборов. Трампа обвинили в том, что он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование против семьи своего главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена.

Баканов прокомментировал обыски на «1+1» и опроверг давление на СМИ

Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела относительно незаконного прослушивания Премьер-министра Украины Алексея Гончарука

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины в этом резонансном деле и всесторонне содействовать расследованию.

Напомним, вечером 5 февраля силовики ворвались в здание телеканала с обысками. Позднее появилась информация, что обыски также проводились в квартирах журналистов.

Выяснилось, что правоохранители искали звукозаписывающее устройство, которым журналист Евгений Куксин якобы записывал премьер-министра Алексея Гончарука на совещании, на котором прозвучали слова о "слабостях" президента Владимира Зеленского.

Доллар и евро летят на дно, курс валют снова удивит украинцев: что будет с гривной

Курс валют в Украине готовит настоящий подарок, гривна покажет силу и заставит доллар и евро подешеветь

Ситуация с курсом доллара на 6 февраля будет следующей: за 100 вечнозеленых придется отдать 2479,59 грн (-5,64 грн). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: 100 банкнот обойдутся в 2731,52 (-14,04 грн). Также в НБУ уточнили, что к средине 5 февраля доллар торговался по курсу 2484,07 за 100 купюр.

Список платных медицинских услуг в Украине расширили: за что придется отдать деньги

Украинцы будут получать медицинские услуги по новым правилам с первого апреля 2020 года

Так, начнет работать программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в медицинских учреждениях, за которые будет платить Национальная служба здоровья Украины. Бесплатными будет первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, а еще реимбурсация лекарственных средств.

Самолет с пассажирами разорвало на куски в Турции, все в огне: страшные кадры ЧП

Пассажирский самолет угодил в страшное ЧП, людей пришлось срочно эвакуировать с места происшествия

Самолет с пассажирами врезался в ограждение в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пострадали 52 человека из 177 пассажиров.

Уточняется, что самолет совершал внутренний рейс из Стамбула в Измир. По неведомой причине он сошел с ВПП, после чего врезался в ограждение и воспламенился.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи.

Как сообщала Politeka, Зеленский попался на крючок Путина, совершена критическая ошибка.

Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского обвалился до рекордного минимума, раскрыты реальные цифры.