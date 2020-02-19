Рада безпеки ООН зібралася після загострення на Донбасі

18 лютого відбулося засідання Ради безпеки ООН, де обговорювалося питання настання бойовиків на Донбасі.

Українську делегацію очолив заступник глави Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця.

Він заявив, що на Донбасі було вбито 13 українських військових з початку 2020 року. Крім того, ще близько 60 українських військових отримали поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків.

"чи Може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом? Це війна. Єдина триваюча війна в Європі", - заявив Кислиця на засіданні Радбезу.

Він також зазначив, що в 2020 році українські позиції на сході України були обстріляні бойовиками понад 400 разів.

Заступник Генсека ООН з політичних питань і питань миробудівництва Розмарі Дікарло додала, що за минулий рік від військових дій на Донбасі постраждали 167 цивільних.

Богдан на Сейшелах пустився у всі тяжкі і познущався над українками: «Дівчатка, така справа…»

Андрій Богдан після звільнення з посади керівника Офісу президента України щосили розважається на Сейшелах.

Політик раніше вже ділився з українцями фотографіями зі свого відпустки на райському курорті на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka. Однак, як з'ясувалося, навіть у такому прекрасному місці у Богдана виникли проблеми. Про це він розповів у своєму новому посту.

«Дівчатка тут таке діло)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатища... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так сказати у важку хвилину))))) А то зовсім изгоревался я))) безвладдя», - написав політик.

Його посаду не міг не викликати бурхливого обговорення.

Слуга Зеленського посвітила в Раді своєю розкішшю, фото потрапили в мережу: «Епоха бідності закінчилася»

Депутат від «Слуги народу» Вікторія Кинзбурская прийшла у Верховну Раду з розкішною сумкою від Prada.

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Facebook написала журналістка Ганна Стешенко, коментуючи фото, зроблені парламентським кореспондентом Яном Доброносовым.

На знімках поруч з парламентарем можна помітити велику зелену сумку від бренду Prada.

«До обрання в парламент був «простий» чиновником. Згідно декларації, поданої в 2019, її річна зарплата склала всього лише 87.225 грн на посаді завідуючої сектором правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області», - розповіла Стешенко.

При цьому, за її словами, вартість такої брендового сумки становить 62.776 грн, що на 20 тисяч більше місячної зарплати «Слуги народу» «без депутатських».

Нагадаємо, заступник Єрмака засвітився з рюкзаком за 2 тисячі євро, фото: один з найдорожчих брендів.

Як повідомляла Politeka, любителька плотських утіх із Слуги народу вляпалася в скандал: кадри задоволення за 670 тисяч.

Також Politeka писала, що нардеп, який скаржився на обід за 300 грн, оскандалився новим причиндалом: кадри злили в мережу.