18 березня в Київській області за коронавіруса ввели режим надзвичайної ситуації, і скоро в такому ж положенні ризикує опинитися вся Україна. Дізнайтеся, ніж надзвичайний стан відрізняється від карантину і як воно вплине на життя українців.

Що таке надзвичайний стан

Це особливий режим, який прописаний в Конституції України. Його вводять у випадку разі стихійних лих, природних і техногенних катастроф, эпизотий, аварій та епідемій. Згідно з основним законом, режим НС потрібен для забезпечення безпеки людей і максимально швидкої нормалізації обстановки.

Скільки триває режим НС

Згідно Конституції, надзвичайний стан по всій країні можуть ввести не більш, ніж на 30 діб, в окремо взятій місцевості – 60 діб. Але в разі необхідності депутати можуть відразу ж продовжити строк. Режим НС можна призупинити. Весь цей час Верховна Рада зобов'язана продовжувати роботу і продовжує поточну сесію. Не закриваються суди, прокуратура.

Що заборонено під час надзвичайної ситуації

Режим передбачає ряд обмежувальних заходів, більш жорстких, ніж під час карантину. Вони повинні знизити ризик небезпеки для населення.

Що відбувається під час надзвичайного стану:

обмежують в'їзд і виїзд в певному районі;

підключають поліцію і вводять армію, щоб стежити за безпекою;

посилюють охорону життєво-важливих об'єктів;

закривають аеропорти і дороги;

забороняють працювати політичним партіям і громадським організаціям;

встановлюють особливий режим праці, навчання, руху транспорту;

вводиться комендантська година;

забороняють будь-які масові заходи, включаючи мітинги і концерти;

вводять картки на продукти харчування і предмети першої необхідності;

евакуюють людей з небезпечних районів;

за указом президента проводять мобілізацію;

передають надзвичайні повноваження чиновникам на місцях.

можуть обмежити продаж алкоголю, токсичних хімічних речовин;

забороняють публікацію інформаційних матеріалів, які дестабілізують обстановку;

запроваджують особливі правила користування зв'язком;

висилають порушників правопорядку;

Правоохоронці можуть:

вилучати автомобілі, житло, особисті речі та інше;

перевіряти документи;

проникати і використовувати житлові та нежитлові приміщення;

користуватися майном організацій усіх форм власності;

обмежувати рух на окремій ділянці;

вимагати, щоб особа на час покинули небезпечне місце.

Порушення надзвичайного стану карається штрафом в розмірі 14 169 гривень або арештом на 15 діб. Злісні порушники отримують стягнення в розмірі 33 тисяч гривень, їх також можуть відправити під арешт на 30 діб. Посадові особи можуть штрафувати на 47 230 гривень або затримувати на 30 діб.

Надзвичайний стан у Києві та Київській області

Раніше в регіоні зафіксували випадок зараження Covid-19. Хворий чоловік і його близькі вирушили в самоізоляцію. А в середу в Київській обласній адміністрації відбулося засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через поширення коронавіруса чиновники оголосили режим надзвичайної ситуації. Як повідомила прес-служба відомства, експерти проаналізували епідемічну ситуацію і знайшли її природного загрозою, достатньої для запровадження особливих заходів.

Під час надзвичайної ситуації повинні надати підтримку медперсоналу і лікарням по всій Київській області. А також оперативно інформувати населення про всі зміни, пов'язані з епідемією Covid-19.

В Департаменті охорони здоров'я КОДУ запустили “гарячу лінію”, за якою лікарі будуть консультувати українців з усіх питань, пов'язаних з коронавірусом. Дзвонити треба по телефону: 0456-31-00-46.

Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦОЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19 (10 в Чернівецькій області, по одній – у Житомирській і Київській областях і два – у Києві), з них два летальних (по одному в Чернівецький і Житомирській областях).

Так, в даний час пацієнт знаходиться на самоізоляції, за ним встановлено медико-санітарний нагляд. В ОДА зазначили, що близькі чоловіки також знаходяться на самоізоляції.

