Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що діти можуть переносити коронавірус у важкій формі

Таку заяву зробила голова підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове під час прес-конференції в Женеві.

За словами Керкхове, прийнято вважати, що діти переносять COVID-19 в легкій формі, але є вже декілька випадків, коли захворювання у дітей призводило до ускладнень і навіть смерті. Вона підкреслила, що кількість дітей, які заразилися коронавірусом, у всьому світі менше, ніж кількість дорослих. У більшості з них хвороба протікає в легкій формі.

«Загалом, більша частина дітей, які захворіють, перенесуть захворювання в легкій формі, але це не універсально», – заявила Марія Ван Керкхове.

Вона додала, що в Китаї одна дитина померла від коронавіруса. Це змусило вчених, які досліджують вірус, насторожитися.

«Ми повинні підготуватися до того, що у дітей може бути важка форма захворювання, але в цілому вони легко переносять», – наголосила чиновниця ВООЗ.

Станом на ранок 19 березня у світі зафіксовано майже 219 тисяч осіб з COVID-19. Найбільші осередки захворювання зараз знаходяться в Італії, Ірані, Іспанії та Німеччини. У Китаї на даний момент майже перемогли коронавірус. Нові випадки захворювання фіксують тільки від приїжджих людей, смертність серйозно скоротилася. Втім, вірусологи не виключають, що буде друга і третя хвиля епідемії.

В Україні на даний момент підтверджено 16 випадків захворювання, 2 людини померло. Насправді ж кількість людей, що заразилися коронавірусом в Україні, може бути набагато більше. У країні недостатньо тест-систем, щоб перевіряти всіх людей з ознаками ГРВІ, тому ніхто не може точно оцінити масштаби епідемії в Україні.

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