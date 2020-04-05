Чергова індексація пенсій для українців повинна пройти першого травня 2020 року

Коєффициент перерахунку пенсій складе 1,11. Такі дані вказані в постанові уряду від першого квітня, яке опубліковане на сайті Кабміну, передає Politeka.

Згідно з постановою, пенсія збільшиться мінімум на 100 гривень. Перерахунок проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої зарплати. Але у випадку, якщо розмір підвищення пенсії в результаті перерахунку буде менше 100 гривень, то буде встановлена доплата у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Якщо пенсія буде менше 2100, то буде зроблена доплата до пенсії в розмірі тієї суми, якої не вистачало до зазначеного розміру.

Раніше ми повідомляли, що пенсійний фонд України перерахував виплати пенсіонерам.

У повідомленні сказано, що з 1 квітня 2020 органами Пенсійного фонду України проведено автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати.

Як наголошується, перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, набутого за лютий 2020 року. Також при проведенні перерахунку обраний більш вигідний для пенсіонера варіант.

Нагадаємо, українцям вже 1 травня знову перерахують пенсії, розкриті нові суми

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