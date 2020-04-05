Чергова індексація пенсій для українців повинна пройти першого травня 2020 року
Коєффициент перерахунку пенсій складе 1,11. Такі дані вказані в постанові уряду від першого квітня, яке опубліковане на сайті Кабміну, передає Politeka.
Згідно з постановою, пенсія збільшиться мінімум на 100 гривень. Перерахунок проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої зарплати. Але у випадку, якщо розмір підвищення пенсії в результаті перерахунку буде менше 100 гривень, то буде встановлена доплата у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
Травесті-діва Монро приголомшила зовнішністю без макіяжу і перуки: "неможливо впізнати"
"Квартал 95" відчихвостив Зеленського прямо зі сцени, Кошовий не стримався: "Цього точно..."
Як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякий карантин не допоможе, кадри з місця
Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото: «Скучила»
Якщо пенсія буде менше 2100, то буде зроблена доплата до пенсії в розмірі тієї суми, якої не вистачало до зазначеного розміру.
Раніше ми повідомляли, що пенсійний фонд України перерахував виплати пенсіонерам.
У повідомленні сказано, що з 1 квітня 2020 органами Пенсійного фонду України проведено автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати.
Як наголошується, перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, набутого за лютий 2020 року. Також при проведенні перерахунку обраний більш вигідний для пенсіонера варіант.
Нагадаємо, українцям вже 1 травня знову перерахують пенсії, розкриті нові суми
А ще Politeka писала, що в мережі показали "захист" українських пенсіонерів від епідемії
Також Politeka повідомляла, що правила нарахування та суми субсидій змінилися в розпал карантину