Новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області: термінова заява влади

Пожежі, що охопили Житомирську область, зашкодять як мінімум трьом українським областям

За інформацією керівника Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, смог, що утворився в результаті лісових пожеж на Житомирщині, переміщається в Черкаську, Полтавську та Дніпропетровську області. Жителі цих трьох регіонів можуть відчувати запах гару.

Нагадаємо, що 16 квітня в Житомирській області сталася страшна пожежа, яка знищила десятки будинків в одному з сіл. Пожежа, як і в більшості випадків, сталася через підпал сухої трави. Відзначається, що вогонь поширився на величезні території.

Що чекає Україну без грошей МВФ, Зеленський зробив заяву: «Хліб з маслом...»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про дефолт і відмову від коштів МВФ

Гарант відповів на питання, чи зможе Україна вижити без траншу від Міжнародного валютного фонду. За його словами, гроші від МВФ - "як кров для організму", тому не варто так ризикувати і відмовлятися від цих коштів.

Крім того, президент підкреслив, що не хоче довести країну до дефолту. І додав, що впевнений в тому, що українці "виживуть".

"Наше завдання - не комфорт зараз, скажу відверто, не комфорт - вижити. Хліб з маслом, молоко, крупи є, виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць-півтора відбудеться, вирулимо, якщо чесно. Я в цьому впевнений", - повідомив Зеленський.

Українцям знову перерахують зарплати, офіційна заява: на скільки зросте мінімалка

Експерти вважають, що, незважаючи на карантин, мінімальна зарплата в Україні у 2020 році зросте

Мінекономіки опублікувало новий консенсус-прогноз на 2020-2021 рр. Згідно з даними, у 2021 році середньорічна мінімальна зарплата зросте більш ніж на 400 гривень і складе 5134 гривень. Станом на квітень 2020 року, середньорічна мінімалка по Україні становить 4723 гривень. Тобто, зростання мінімалки варто очікувати в найближчий рік.

Тим часом, в Пенсійному фонді України повідомили, що за місяць середня зарплата в Україні зросла на 76 гривень. Як відомо, ПФУ використовує показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій.

Показник зарплати для розрахунку пенсій на початку року становив 9 581 гривень, а у лютому показник встановили на рівні 9 658 гривень. А от середня зарплата за весь 2019 рік становила 9 205 гривень. Як бачимо, зарплата зростає, правда, занадто повільними темпами.

Долар летить у прірву, курс валют після Великодня різко зміниться: що чекає українців

Долар подешевшає на 13 копійок, згідно з курсу валют на 21 квітня

Національний банк України встановив на вівторок, 21 квітня, курс долара на рівні 27,07 грн. Це на 0,1248 грн. дешевше в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 27,0774 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 17 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.

Євро на 21 квітня подешевшав на 20 коп. і склав 29,43 грн.

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