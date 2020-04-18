Новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области: срочное заявление властей

Пожары, охватившие Житомирскую область, навредят как минимум трем украинским областям

По информации руководителя Укргидрометцентра Николая Кульбиды, смог, образовавшийся в результате лесных пожаров на Житомирщине, перемещается в Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. Жители этих трех регионов могут ощущать запах гари.

Напомним, что 16 апреля в Житомирской области произошел жуткий пожар, который уничтожил десятки домов в одном из сел. Пожар, как и в большинстве случаев, произошел из-за поджога сухой травы. Отмечается, что огонь распространился на огромные территории.

Что ждет Украину без денег МВФ, Зеленский сделал заявление: «Хлеб с маслом...»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о дефолте и отказе от средств МВФ

Гарант ответил на вопрос, сможет ли Украина выжить без транша от Международного валютного фонда. По его словам, деньги от МВФ - "как кровь для организма", поэтому не стоит так рисковать и отказываться от этих средств.

Кроме того, президент подчеркнул, что не хочет довести страну до дефолта. И добавил, что уверен в том, что украинцы "выживут".

"Наша задача - не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт - выжить. Хлеб с маслом, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен", - сообщил Зеленский.

Украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка

Эксперты считают, что, несмотря на карантин, минимальная зарплата в Украине в 2020 году вырастет

Минэкономики опубликовало новый консенсус-прогноз на 2020-2021 гг. Согласно данным, в 2021 году среднегодовая минимальная зарплата вырастет более чем на 400 гривен и составит 5134 гривен. По состоянию на апрель 2020 года, среднегодовая минималка по Украине составляет 4723 гривен. То есть, роста минималки стоит ожидать в ближайший год.

Тем временем, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что за месяц средняя зарплата в Украине выросла на 76 гривен. Как известно, ПФУ использует показатель средней заработной платы для расчета пенсий.

Показатель зарплаты для расчета пенсий в начале года составлял 9 581 гривен, а в феврале показатель установили на уровне 9 658 гривен. А вот средняя зарплата за весь 2019 год составляла 9 205 гривен. Как видим, зарплата растет, правда, слишком медленными темпами.

Доллар летит в пропасть, курс валют после Пасхи резко изменится: что ждет украинцев

Доллар подешевеет на 13 копеек, согласно курсу валют на 21 апреля

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 апреля, курс доллара на уровне 27,07 грн. Это на 0,1248 грн. дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

Евро на 21 апреля подешевел на 20 коп. и составил 29,43 грн.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на..."

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