Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна відкриє свої кордони після того, як інші європейські країни вирішать відкрити свої

В країні має бути спокійна ситуація для відкриття українських кордонів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму інтерв'ю для РБК-Украина.

Так, за словами прем'єр-міністра, зараз влада повинна спостерігати за європейськими країнами – Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів.

«Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їх межі, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні», - повідомляє Денис Шмигаль.

При цьому він зазначає: нині країни закрили свої кордони і відкривати їх без належних на те умов не збираються. Тому Україні також немає сенсу поспішати.

«Сьогодні закритий не тільки кордон, але закриті всі кордони наших сусідів. І навіть якщо б ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що всі навколо закрито. Сьогодні закрита і Європа, і Сполучені Штати, а вони увійшли в це карантинний піку набагато раніше», - зробив висновок прем'єр-міністр.

Відзначимо, в офісі Володимира Зеленського розуміють нинішню ситуацію в Україні і називають її "керованою".

"Ми перебуваємо у вкрай важкій ситуації. У президента країни, біля його офісу є чітке розуміння того, як має рухатися ситуація. Ситуація керована і це не катастрофа. Питання як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакризис, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін - мінус 5% на цей рік", - підкреслив Устенко.

Радник Зеленського з економічних питань також заявив, що половина українських заробітчан вже не зможуть працювати за межами країни. Тому при виході з карантину найбільш важливим для України стане відновлення роботи малого і середнього бізнесу, за допомогою якого країна зможе подолати безробіття.

"Перше: ми перебуваємо у періоді карантину. Він довго триматися не може, це теж очевидно тому що ми - слабка економіка… Малий і середній бізнес зараз важливий не тому, що це доходи в держбюджет. Малий бізнес - це робочі місця. Ось чому в логіці президента рух буде йти наступним чином. Як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (з захворюваності), моментально йдуть заходи послаблення. Не для того, щоб відновити економічне зростання, а повернути країну на відновну траєкторію", - додав Устенко в ефірі телеканалу.

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