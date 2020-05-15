На Донбасі російські спецназівці застосовують французьке обладнання для вбивства українців

На це в новому пості на своїй сторінці в Facebook звернув увагу головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов. При цьому він обурився відсутністю реакції на подібні провокації з боку української влади.

За словами журналіста, снайперська група «Сокіл» Центру спеціального призначення ФСБ РФ використовувала французькі біноклі для вбивства українського сержанта Володимира Федченка. Бутусов підкреслив, що в цілому російські спецназівці, озброєні новітнім озброєнням, однак найдорожчою деталлю їх екіпіровки є багатофункціональний тепловізійний бінокль JIM LR компанії Sagem.

Ці біноклі виробляються у Франції і офіційно закуповуються Росією, при цьому купити таке обладнання на цивільному ринку або у воєнторзі не можна.

«Sagem Jim LR - це один з найбільш сучасних і якісних приладів спостереження поля бою, який входить в комплект екіпіровки сучасного французького бійця FELIN…Бінокль має денний і нічний канали спостереження, лазерний далекомір, магнітний компас, GPS-приймач і лазерний вказівник», - пише журналіст.

Вартість бінокля з охолоджуваною матрицею для тривалого спостереження становить близько 80 тисяч євро. На озброєнні ЗСУ є всього кілька таких приладів, а системних закупівель Україна не здійснює.

Бутусов впевнений, що Володимир Зеленський повинен публічно висловити протест проти такого зухвалого поводження Росії на Донбасі. За його словами, мовчання президента ображає пам'ять загиблих українських бійців.

«Якщо президент Володимир Зеленський поважає себе і свою країну, а не є хлопчиком для биття для Путіна, він зобов'язаний засудити факт російської агресії, адже це відео показує, що балачки про мир - повний фейк. Росія нарощує зусилля, щоб вбивати українців!», - наголосив журналіст, супроводжуючи свою публікацію відповідними кадрами.

Нагадаємо, любителі "російського світу" ополчилися проти ЗСУ на Донбасі, відео.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях бойовиків: яскравий успіх потрапив на відео.

Також Politeka писала, що бойовики запустили ракети по мирному населенню Донбасі, з'явилися фото.