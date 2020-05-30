В Європейській комісії розповіли, чи буде працювати безвізовий режим між Україною та ЄС після відкриття кордонів

Як розповіла заступник директора Єврокомісії з питань сусідства і переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова, автоматично пандемія та її наслідки не впливають на безвізовий режим, але через вірус є низка обмежень в Євросоюзі, передає «Європейська правда».

«Є певні обмеження пересування і в межах Шенгенської зони, і ЄС, але це лише обмеження пересування, а не автоматичний зв'язок між режимом безвиза і пандемією», - пояснила Матернова.

За її словами, в ЄС на даний момент вже готуються до відновлення режиму подорожей, але розраховують, що він відновиться найближчим часом.

Крім цього, Матернова додала, що сьогодні рівень відносин між Україною та ЄС високий як ніколи. Вона пояснила, що угода про асоціацію України з ЄС пов'язана з великою кількістю зобов'язань, які бере на себе наша країна, а також низкою законів, правил і процедур, які повинні в нас прийняти і виконувати.

Зазначимо, що Україна в свою чергу готується відкрити кордони після чергового пом'якшення карантину. Сьогодні вже відкрито кілька пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною.

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