В Європейській комісії розповіли, чи буде працювати безвізовий режим між Україною та ЄС після відкриття кордонів
Як розповіла заступник директора Єврокомісії з питань сусідства і переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова, автоматично пандемія та її наслідки не впливають на безвізовий режим, але через вірус є низка обмежень в Євросоюзі, передає «Європейська правда».
«Є певні обмеження пересування і в межах Шенгенської зони, і ЄС, але це лише обмеження пересування, а не автоматичний зв'язок між режимом безвиза і пандемією», - пояснила Матернова.
За її словами, в ЄС на даний момент вже готуються до відновлення режиму подорожей, але розраховують, що він відновиться найближчим часом.
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Крім цього, Матернова додала, що сьогодні рівень відносин між Україною та ЄС високий як ніколи. Вона пояснила, що угода про асоціацію України з ЄС пов'язана з великою кількістю зобов'язань, які бере на себе наша країна, а також низкою законів, правил і процедур, які повинні в нас прийняти і виконувати.
Зазначимо, що Україна в свою чергу готується відкрити кордони після чергового пом'якшення карантину. Сьогодні вже відкрито кілька пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною.
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