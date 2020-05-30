Глава уряду Денис Шмигаль розповів про поновлення міжнародних авіасполучень в Україні

За його словами, міжнародне авіасполучення в Україні відновиться не раніше 15 червня. Про це він заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

Він зазначив, що Україна буде відслідковувати динаміку відкриття кордонів країн-партнерів та країн-сусідів, і лише за обставинами дивитися, коли відновлювати міжнародне авіасполучення в країні.

"Кордони не всіх країн ще відкриті. Ми відстежуємо динаміку відкриття кордонів країн-партнерів, країн-сусідів. З авіаперевізниками є попередня домовленість, що раніше 15 червня летіти поки нікуди. Тому полетіти можна буде не раніше 15 червня, ми регулярних рейсів відновлювати не будемо. Після 15 червня ті країни, які будуть приймати, очевидно, будуть поетапно відновлювати регулярні рейси", - заявив Шмигаль в прямому ефірі.

Нагадаємо, днями стало відомо, які авіакомпанії вже задекларували свій намір відновити сполучення з Україною після карантину. Зокрема, підтвердили свою готовність Czech Airlines, Swiss, Wizz Air, Lufthansa.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, за яких умов в Україні можуть відновити авіасполучення. Про це розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, авіасполучення в Україні можуть відновити одночасно з країнами Європейського Союзу вже 15 червня.

Однак, як заявив Віктор Ляшко, відновлення авіасполучення можливо за умови, що ситуація з китайським смертельним вірусом не буде погіршуватися.

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