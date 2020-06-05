Відомий музикант, лідер групи "ТІК" Віктор Бронюк звернувся з потужним закликом до українців

Так, він заявив, що при зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заспівав би йому пісню "Путін ― х**ло".

Про це він повідомив в чаті-інтерв'ю 2018 році виданню Главред. Бронюк також зазначив, що, незважаючи на політичну ситуацію, яка склалася, українцям не варто шукати винних у всіх своїх бідах.

"Мабуть, я б заспівав йому пісню харківських футбольних фанів. Він все одно здохне, рано чи пізно. Ну, добре, не буде його ― кого будемо після того в усьому звинувачувати? Може, замість того, щоб шукати винних, потрібно просто почати щось робити тут, у себе? Тобто ми можемо говорити, що у всьому, що відбувається у нас в країні, винен зрозуміло хто. Потім мине рік чи два, чи скільки, не стане його ― хто буде винен?" ― висловив свою точку зору Бронюк.

За його словами, українці повинні об'єднатися, адже зараз настав час, коли над нами нависла серйозна загроза з боку Російської Федерації.

"Сьогодні ми відріжемо" Донбас, завтра - ще якусь територію. Друзі, давайте не різати "різати", а гуртуватися. Тому що ми вже побачили, що все може розвалитися і саме, якщо цьому не надавати значення і нічого не робити", - підкреслив музикант.

Він також зазначив, що бував на Донбасі і бачив, як працювала там пропагандистська машина.

"Ми працювали в багатьох містах і містечках, мені доводилося спілкуватися з багатьма людьми на цих територіях. Жителям Донбасу пропагандистська машина вселяла, що вони особливі. Російська пропагандистська машина там сиділа і постійно працювала, доводячи та вселяючи тамтешньому населенню, що вони - не росіяни і не українці, вони - самі по собі", - резюмував Бронюк.

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