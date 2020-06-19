У Верховній Раді представили новий законопроєкт, який стосується прав чоловіків у декреті 

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук оголосила про те, що законопроєктом № 3695 повинні зрівнятися права чоловіків і жінок на декретну відпустку, пише Politeka.net

На цей час в Україні відомі випадки, коли чоловіків можуть звільнити за прогули, хоча насправді вони сиділи у декреті. Так, у 2017 році Верховний суд України визнав звільнення такого працівника законним. Зараз же, щоб уникнути подібних ситуацій, пропонується ввести таке поняття, як "батьківська відпустка".

При народженні дитини гроші планується виплачувати на одноразову відпустку тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і вихідних.

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Також у документі йдеться про те, що до досягнення трирічного віку дитини - цей час може вважатися, як по догляду за малюком й за нього будуть виплачувати допомогу згідно з законодавством.

Також, якщо дитина потребує домашнього догляду, матері або батька в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати. Її тривалість визначається в медичному висновку.

Варто відзначити, що зараз можливість піти в декрет мають чоловіки 22 країн ЄС. 

Нагадаємо, що згідно з українським законодавством, правом на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році повинна володіти кожна вагітна жінка.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами становить 126 днів: з них 70 календарних днів до пологів і 56 після.