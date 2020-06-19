В Верховной Раде представили новый законопроект, который касается прав мужчин в декрете

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объявила о том, что законопроектом № 3695 должны уравняться права мужчин на и женщин на декретный отпуск, пишет Politeka.net.

На данный момент в Украине известны случаи, когда мужчин могут уволить за прогулы, хотя на самом деле они сидели в декрете. Так, в 2017 году Верховный суд Украины признал увольнение такого сотрудника законным. Сейчас же, во избежание подобных ситуаций, предлагается ввести такое понятие, как "отцовский отпуск".

При рождении ребенка деньги планируется выплачивать на одноразовый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.

Также в документе говорится о том, что до достижения трехлетнего возраста ребенка - это время может считаться, как по уходу за малышом и за него будут выплачивать пособия в соответствии с законодательством.

Также, если ребенок нуждается в домашнем уходе, матери или отцу в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Ее продолжительность определяется в медицинском заключении.

Стоит отметить, что сейчас возможность уйти в декрет имеют мужчины 22 стран ЕС.

Напомним, что согласно украинскому законодательству правом на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году должна обладать каждая беременная женщина.

Продолжительность отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после.