Письменник Андрій Курков виступив з несподіваною пропозицією для майбутнього російської мови в Україні

На його думку, Україна повинна зробити російську мову своєю культурною власністю. Він додав, що це необхідно зробити, щоб обмежити можливості Росії захищати в Україні російську мову.

Про це він заявив 2018 року в інтерв'ю виданню Ділова столиця.

"Російська мова поза росією є самостійним явищем. Але, як і у випадку франкофонії 150 років тому, Росія намагається використовувати це в своїх інтересах. Для обмеження можливості Росії захищати в Україні російську мову треба визнати український російськомовність "культурною власністю" і взяти російську під свій філологічний контроль", – заявив він.

Письменник додав, що можна відкрити філію під дахом Інституту мовознавства імені Олександра Потебні, щоб працювати над створенням російськомовної України як власного явища, а не як частини загального "русского мира" за межами РФ.

"Тим, кого тема російської мови в Україні дратує, хочу нагадати, що мова йде не про статус мови, а про мільйони українських російськомовних громадян, виборців, які, якщо їх ігнорувати або показувати тільки як ворогів України, можуть вплинути на результат майбутніх виборів — і парламентських, і президентських", – сказав письменник.

Як повідомляла Politeka, письменник Курков застеріг Україну від нової небезпеки

Також Politeka писала, що письменник Курков пояснив, як Росія обіляє свою репутацію