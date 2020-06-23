Писатель Андрей Курков выступил с неожиданным предложением для будущего российского языка в Украине

По его мнению, Украина должна сделать русский язык своей культурной собственностью. Он добавил, что это необходимо сделать, чтобы ограничить возможности России защищать в Украине русский язык.

Об этом он заявил 2018 года в интервью изданию Деловая столица.

"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать это в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать в Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль", – заявил он.

Писатель добавил, что можно открыть филиал под крышей Института языкознания имени Александра Потебни, чтобы работать над созданием русскоязычной Украины как собственного явления, а не как части общего "русского мира" за пределами РФ.

"Тем, кого тема русского языка в Украине раздражает, хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских", – сказал писатель.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.