Озвучені суми компенсацій постраждалим від паводків в Україні

Як передає Politeka.net про це повідомили в прес-службі Івано-Франківської ОДА.

"2 липня для ліквідації наслідків стихії природного характеру Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету, зокрема, для Івано-Франківської області в сумі 480 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Матеріальна грошова допомога буде надана сім'ям загиблих у розмірі 200 тисяч гривень за кожного загиблого члена сім'ї, власникам житлових будинків, які повністю зруйновані (300 тисяч на сім'ю), сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту (50 тисяч гривень на сім'ю), а також сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню (20 тисяч гривень на сім'ю).

Нагадаємо, на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.

Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.

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Франциск на зустрічі також закликав молитися за поліпшення долі народів Близького Сходу, які страждають від воєн, "а також тих, кого вразили сильні повені на Західній Україні".

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