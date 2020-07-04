Озвучены суммы компенсаций пострадавшим от паводков в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

"2 июля для ликвидации последствий стихии природного характера Кабинет министров Украины принял распоряжение о выделении средств из резервного фонда Государственного бюджета, в частности, для Ивано-Франковской области в сумме 480 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Материальная денежная помощь будет оказана семьям погибших в размере 200 тысяч гривен за каждого погибшего члена семьи, владельцам жилых домов, которые полностью разрушены (300 тысяч на семью), семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту (50 тысяч гривен на семью), а также семьям, жилые дома которых повреждены наводнением (20 тысяч гривен на семью).

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

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Франциск на встрече также призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн, "а также тех, кого поразили сильные наводнения на Западной Украине".

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