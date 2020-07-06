Батьки абітурієнтів скаржаться, що діти отримують повістки в липні, тоді як здача ЗНО запланована тільки на серпень

Через карантин, перенесення весняного призову та ситуації з незалежним тестуванням в країні відбувається повна плутанина. Як відомо, весняний призов в цьому році перенесли на травень-липень, вступна кампанія ж триватиме з 1 до 22 серпня, пише "ТСН".

Незважаючи на обіцянки профільних міністерств не забирати нинішніх абітурієнтів в армію, 18-річні юнаки почали отримувати повістки від військкоматів. При цьому, згідно розпорядженням уряду, хлопців у віці 18-19 років повинні були б закликати тільки за бажанням та письмовою заявою.

У Міністерстві оборони ще 3 червня опублікували роз'яснення, як в цьому році буде відбуватися призов і кого торкнеться відстрочка. Зокрема, відповідно до рекомендацій головам призовних комісій, відстрочка стосується тих:

хто зібрався отримувати наступну щабель освіти;

кому 18-19 років (призов тільки за бажанням).

Військові визнають, що через незвичайний період призову, велику роль став грати людський фактор, а комісії на місцях далеко не завжди поспішають виконувати рекомендації з Києва.

Як вихід, батькам та їх дітям, які потрапили в скрутне становище, радять оскаржити рішення призовної комісії - у випадку, наприклад, невиконання того ж самого розпорядження Кабміну. Для цього слід звернутися в обласну призовну комісію або йти в суд.

Нагадаємо, в 2020 році дітям дозволили вступати до вузів без тестування, Рада прийняла термінове рішення.

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