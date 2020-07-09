В Україні потрібно обмежити кількість пластикових пакетів

Таку заяву зробив Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Абрамовський Роман, передає "Урядовий портал".

За його словами, законопроект № 2051-1, який народні депутати прийняли в першому читанні допоможе це здійснити.

"На першому етапі забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Не існує безкоштовних пакетів. Ми платимо за них у вартість середнього чека в незалежності від того чи беремо ми їх чи ні. Тепер будемо платити тільки за те, що використовуємо", - зазначив міністр.

У разі прийняття закону всі тонкі пластикові пакети товщиною до 50 мікрон буде заборонено поширювати.

"Можна буде використовувати тільки надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон. Ці пакети використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою", - пояснив чиновник.

Крім того, у разі поширення пластику українців чекають штрафи: на перший раз від 1700 до 3400 грн, за повторне порушення 3400 - 8500 грн

Зазначити, що закон може вступити в силу вже 1 січня 2021 року.

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