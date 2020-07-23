Боевики не хранили тела по всем правилам в морге

Боевики разрезали тело военного медика "Эстонца", который погиб на Донбассе 13 июля

Как передает Politeka, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в комментарии ВВС.

В штабе ООС отметили, что на телах погибших на момент передачи украинской евакуационной группе "Эвакуация-200" были необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге.

Кроме того, в штабе ООС рассказали, что тела погибших бойцов ВСУ были без военной формы.

"Враг самостоятельно осуществлял поиск и тянул время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий (морпех Ярослав Журавель, - ред.) не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и погиб", - сообщили в командовании ООС.

Погибшие были без своей военной формы, а тело военного медика Николая Илина вообще разрезали, чтобы удалить элементы поражения. Из-за этого нельзя было установить, из какого оружия убили "Эстонца".

"Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно из-за того, что поражены органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, последний час жизни "Эстонца" записывался на камеру: опубликованы кадры.

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