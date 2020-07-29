Маленький львів'янин зі страшним діагнозом потребує термінової допомоги



Про це в групі Варта-1 соціальної мережі фейсбук написав львів'янин Юрій Федечко.



"Маленькому Денискові всього шість років, але половину з них він провів у лікарні. Всі через це, що кілька років тому у маленького львів'янина виявили гостру лимфобластну лейкемію. Хлопчик двічі перемагав хвороба і двічі вона поверталася.

Тепер позбутися тяжкої недуги допоможе тільки трансплантація. В середу він разом з батьками під гарантію оплати пізніше летить в Рим, в клініку Бамбіно Партизан на термінову госпіталізацію та лікування.

На це родині хлопчика терміново потрібні гроші. Не будьте байдужими, допоможіть врятувати хлопчика. Мінімальна сума може стати прекрасною допомогою на шляху до порятунку Дениски", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що молодший син Віктора Павліка, який хворіє на рак, опинився в хоспісі, але битва все ж продовжується

Колишня дружина Віктора Павліка – Лариса Созаєва, постійно повідомляє про стан здоров'я її єдиного сина Павла. В 19 років у хлопця виявили рак, а через два роки лікування, хлопця перевели в хоспіс. Про це вона розповіла в соцмережах.

Лора Созаєва розповіла, що її син зараз переведений в хоспіс, але битва з раком триває і вони сповнені рішучості вийти з неї переможцями. Однак, свій пост Лариса присвятила тому, чи потрібно говорити з дітьми про смерть. Жінка вважає, що потрібно.

«Я дізналася, що у сина онкологія і можливості продовжити навчання не було. Час тепер разом ми повинні були проводити багато... І стали говорити про найважливіше - про життя і смерті. Що мрії можуть збуватися. Що одним щастить, іншим ні. Що він може одужати, а може і померти. Що мати похмурі думки не варіант. Що сподіватися і вірити треба. Що є рай і пекло і від нас залежить, де ми проведемо вічність» - повідомила Лариса Созаєва.

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