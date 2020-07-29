Маленький львовянин со страшным диагнозом нуждается в срочной помощи



Об этом в сообществе Варта-1 социальной сети фейсбук написал львовянин Юрий Федечко.



"Маленькому Дениске всего шесть лет, но половину из них он провел в больнице. Все через это, что несколько лет назад у маленького львовянина обнаружили острую лимфобластну лейкемию. Мальчик дважды побеждал болезнь и дважды она возвращалась.

Теперь избавиться от тяжкого недуга поможет только трансплантация. В среду он вместе с родителями под гарантию оплаты позже летит в Рим, в клинику Бамбино Партизан на срочную госпитализацию и лечение.

На это семье мальчика срочно нужны деньги. Не будьте равнодушными, помогите спасти мальчика. Минимальная сумма может стать прекрасной помощью на пути к спасение Дениски", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что младший сын Виктора Павлика, болеющий раком, оказался в хосписе, но битва все же продолжается

Бывшая жена Виктора Павлика – Лариса Созаева, постоянно сообщает о состоянии здоровья ее единственного сына Павла. В 19 лет у юноши обнаружили рак, а спустя два года лечения, парня перевели в хоспис. Об этом она рассказала в соцсетях.

Лора Созаева рассказала, что ее сын сейчас переведен в хоспис, но битва с раком продолжается и они полны решимости выйти из нее победителями. Однако, свой пост Лариса посвятила тому, нужно ли говорить с детьми о смерти. Женщина считает, что нужно.

«Я узнала, что у сына онкология и возможности продолжить учебу не было. Время теперь вместе мы должны были проводить много... И стали говорить о самом важном - о жизни и смерти. Что мечты могут не сбываться. Что одним везёт, другим нет. Что он может выздороветь, а может и умереть. Что иметь мрачные мысли не вариант. Что надеяться и верить нужно. Что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведём вечность» - сообщила Лариса Созаева.

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