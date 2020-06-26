Трагедии одна за другой так и сыпятся на голову Ларисы Созаевой, бывшей жены украинского певца Виктора Павлика. Рак у младшего сына, уход из семьи мужа, а теперь еще и издевательства со стороны его новой пассии

Женщина попросила у украинцев защиты от Екатерины Репяховой, нынешней супруги Павлика. Созаева опубликовала разгромный пост у себя на Фейсбук-страничке, в котором обвинила соперницу в "уничтожении их с сыном", передает Politeka.net.

"Нужна помощь! Молодая жена Виктора Павлика планомерно уничижает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали... Молодое ничтожество выносит на публику то, что придя домой рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому нам человеку рассказывать то, что происходит в нашем доме", - заявила Созаева, добавив, что бывший муж "занял позицию страуса и позволяет все, что ей (Репяховой, - ред.) вздумается".

Созаева просит совета, как ей защитить себя, так как практически не выходит из дома, ухаживая за онкобольным сыном Павлом.

"Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось моему сыну жить, и в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном", - не сдерживая эмоций, написала Созаева.

Пользователи активно обсуждают трагедию, предлагая убитой горем матери не обращать внимания на выходки Репяховой и бывшего.

"Бог им суддя🙏Держитесь, все их осуждают"

"Вычеркните их со своей жизни и забудьте об их существовании. Всегда молюсь за Вас и вашего прекрасного позитивного мальчика"

"Не переживайте из-за выпадов неадекватной особы. Не стоит оно того чтоб тратить свои силы. Все прекрасно знают и понимают, кто Вы, а кто они. Сил Вам, терпения и Храни Господь Вашего сына"

"Я видела в её Инстаграм и мне противно смотреть её походы и поездки видя как вы с сыном страдаете:(((( больно смотреть как пир во время чумы! :(((( мерзкие люди! Сочувствую вам"

"Цинизм и безбожность зашкаливает"

"Отдать Павлика осуждению общественности, люди, не ходите на его никчемные концерты"