Трагедии одна за другой так и сыпятся на голову Ларисы Созаевой, бывшей жены украинского певца Виктора Павлика. Рак у младшего сына, уход из семьи мужа, а теперь еще и издевательства со стороны его новой пассии
Женщина попросила у украинцев защиты от Екатерины Репяховой, нынешней супруги Павлика. Созаева опубликовала разгромный пост у себя на Фейсбук-страничке, в котором обвинила соперницу в "уничтожении их с сыном", передает Politeka.net.
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Напомним, 21-летний Павлик-младший и его семья узнали о болезни осенью 2018 года. Страшный диагноз «рак позвонков» шокировал семью. Несмотря на все попытки, страшный недуг не удалось остановить, и теперь молодой человек хочет прекратить лечение.
Напомним, Павлик ответил на крик души сына, который борется с раком: «Очень больно»
Как сообщала Politeka, молодая любовница Павлика поделилась слезливой историей в одном лифчике: «Была простой девочкой».
Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы.