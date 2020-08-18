Пенсіонерів в Україні масово обкрадають, через що частина з них в буквальному сенсі залишається без даху над головою

Як повідомляє Politeka, про це в ефірі «не Добрий вечір» розповів телеведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Отже, знайомтеся. Валерія Іллівна Кононенко 1946 року народження. Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. Понад 30 років пропрацювала в Укрводопроєкті на посаді провідного фахівця. Заміжня не була, дітей не має. Зате має двокімнатну квартиру на Печерську. А тепер слухайте уважно. У січні 17 року бабулька на 3 дні з'їздила в гості до племінниці. 29 січня поїхала й 1 лютого повернулася. А на її квартирі вже нові замки. Що робить бабулька? Те ж, що зробив би кожен з нас – викликає ментів. Ті приїжджають, зламують квартиру і бачать наступну картину. Речі бабусі зібрані в мішки, а документи на квартиру пропали», - зазначив він.

Однак це, стверджує Лесєв, лише початок історії. Далі в справу вступили "чорні" нотаріуси.

"Потім у квартиру прибуває якась дамочка-Оксана Карімова. Вона заявляє, що це її квартира і показує на неї документи. Тепер послухайте версію Карімової. У 15 році вона нібито якомусь Ігорю Шумському позичила 20 тисяч доларів. Шумський взяв гроші під заставу якраз ось цієї квартири, де живе Валерія Іллівна. А потім з'явилося рішення Печерського районного суду від того ж 15 року. Квартира Шумського переходить у володіння до Карімової. Розумієте? Самотній пенсіонер виходить з дому й опиняється бомжем", - підкреслив він.

При цьому слідство у даній справі, за інформацією Лесєва, триває вже три роки. Як з'ясувалося, ніякого "Кононенка В. І", який фігурує в документах, в природі не існує. А в поліції пенсіонерці радять проживати разом з аферисткою.

"І водночас слідчі прямо інструктують Карімову, як правильно давати свідчення. У Печерському РВВС слідчі прямо радять бабусі розглядати справу, як цивільний спір. Там просто знущаються над старенькою. Пропонують їй жити разом з аферисткою Карімовою разом в одній квартирі. Ну, типу, там же 2 кімнати. І ви обидва прописані в цій квартирі. Ну чого вам ділити?» - підкреслив він.

За словами Лесєва, сьогодні в Україні формується суспільство, для якого «витирати ноги» об пенсіонерів вважається нормою.

"Коли ми з вами станемо старими, поруч теж будуть молоді, спритні й хитро*опі. Вони будуть дивитися на наші квартири й бутерброди та задаватися питанням - а чому ці люди похилого віку смачно жеруть і м'яко стелять, а ми працюємо й нічого цього не маємо? Чому я впевнений, що такі питання будуть? Тому що ми зараз будуємо суспільство, де об старих витирають ноги. Ми будуємо суспільство, де люди похилого віку не просто жебракують. Ми будуємо суспільство, де старих можна грабувати. У буквальному сенсі цього слова», - уточнив він.

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