Як знайти телефон, якщо він загубився: покрокові дії, які допоможуть відстежити смартфон за хвилини — безкоштовно через Google і Apple, а за потреби через оператора та поліцію.

Смартфон замінив українцям і стаціонарний телефон, і гаманець, тому його втрата — це завжди стрес і ризик для особистих даних. Є кілька перевірених способів, як знайти телефон, якщо він загубився, і чим швидше ви почнете діяти, тим вищі шанси повернути пристрій.

Найпростіший крок — зателефонуйте на власний номер з іншого телефону. Якщо гаджет поруч, ви почуєте дзвінок. Згадайте також, де ним користувалися востаннє: часто телефон «губиться» вдома чи в машині.

Як відстежити смартфон через Google (Android)

Для пристроїв на Android працює безкоштовний сервіс Google «Знайти мій пристрій». Відкрийте на комп'ютері сторінку android.com/find під тим самим акаунтом Google, що й на смартфоні. На карті з'явиться місце розташування, якщо гаджет увімкнено й має зв'язок з інтернетом.

Сервіс дозволяє ввімкнути гучний дзвінок на 5 хвилин навіть у режимі беззвучного, заблокувати екран повідомленням зі своїм контактним номером або повністю стерти всі дані. Якщо телефон вимкнено, сервіс покаже останнє відоме місцезнаходження.

Як знайти iPhone через Apple

Власникам iPhone допоможе сервіс «Локатор» (Find My) на сайті iCloud.com/find. Зайдіть під своїм Apple ID і оберіть пристрій. Доступні функції аналогічні: показати на карті, відтворити звук, а також увімкнути «Режим пропажі», який блокує смартфон і виводить на екран ваше повідомлення.

Що робити, якщо знайти пристрій не вдається

Якщо відстеження не дало результату, заблокуйте SIM-картку. Для цього зателефонуйте до служби підтримки свого мобільного оператора («Київстар», Vodafone чи lifecell) — картку заблокують, щоб шахраї не скористалися вашим номером для входу в банківські застосунки.

Повідомте оператору IMEI-код пристрою (комбінація *#06# або наклейка на упаковці). Оператор може внести телефон до бази викрадених — після цього ним важко користуватися в українських мережах.

Якщо телефон викрали, зверніться із заявою до поліції. Потрібні документи на право власності: чек про покупку, коробка з IMEI або гарантійний талон.

Універсальне правило — налаштувати функцію пошуку заздалегідь: увімкнути геолокацію та прив'язати акаунт Google/Apple ще до того, як телефон загубиться. Це займає кілька хвилин, але значно підвищує шанси знайти втрачений смартфон.

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