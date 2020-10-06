Траурна церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом відбулася сьогодні, 6 жовтня, на пл. Свободи в Харкові

У ній взяли участь президент України Володимир Зеленський, сім'ї загиблих офіцерів і курсантів, їхні товариші по службі, а також представники обласних органів влади та харків'яни.

Данину пам'яті віддали 25 героям. 26 загиблого, Віталія Вільхового, поховали на рідній Львівщині 30 вересня. Він був єдиним, кого могли впізнати. Всім іншим хлопцям і чоловікам довелося робити ДНК-експертизу.

Люди почали приходити з самого ранку. Українці несли квіти, Троянди та гвоздики - у жалобних стрічках. Метро через церемонію прощання не перекривали, але в'їзд для транспорту на найближчих вулицях до місця прощання закрили.

На честь загиблих в небо запустили два літаки, після чого оголосили хвилину мовчання. Після цього показали відеомоменти з життя кожного загиблого курсанта і членів екіпажу.

Під час прощання із загиблими президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 26 загиблих у катастрофі Ан-26 під Харковом і одного курсанта, який вижив – В'ячеслава Золочевського.

Крім того, багато людей йдуть до місця, де впав літак, вони залишають море квітів і свічок. Тут портрети загиблих і пам'ятник з написом "вічного вам польоту". Люди кажуть, не знали загиблих, але відчувають цю трагедію як особисту, адже "згасли світлі душі", тому йдуть сюди, щоб вшанувати пам'ять і помолитися - люди в сльозах, багато хто стоїть на колінах.



Нагадаємо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

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