В Україні можуть ввести спеціальний час відвідування аптек і магазинів літніми людьми
З такою заявою виступив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ".
За його словами, таке обмеження для українців старше 60-ти років допоможе зменшити їх ризик зараження "китайським" вірусом.
"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літніх людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10 до 12, коли б ми всі розуміли, що це час для людей 60 + років", - пояснив Ляшко.
Українці розділилися в думках, коментуючи таку пропозицію МОЗ.
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Раніше голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що тотальний карантин буде, коли країна переступить за +20 000 випадків захворювань китайським вірусом на добу.
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