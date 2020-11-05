В Україні можуть ввести спеціальний час відвідування аптек і магазинів літніми людьми



З такою заявою виступив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ".

За його словами, таке обмеження для українців старше 60-ти років допоможе зменшити їх ризик зараження "китайським" вірусом.

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літніх людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10 до 12, коли б ми всі розуміли, що це час для людей 60 + років", - пояснив Ляшко.

Українці розділилися в думках, коментуючи таку пропозицію МОЗ.

"Після маршруток в яких 3/4 знімають маски ці потуги з пенсіонерами виглядають нерозумно", " так, ще забороніть пенсіонерам дихати, тоді все буде класно! Я пенсіонер працюючий, і буду пересуватися куди мені потрібно і коли потрібно, в вас питати дозволу не буду, я не злочинець", "заради свого здоров'я, повинні", "а можна розширити лікарні і кисень провести?", "У нас в Нідерландах у всіх супермаркетах з 7 до 9 ранку час для літніх і груп ризику. Дуже правильно!", "Картки, талони та купони не за горами" - писали в мережі.

Раніше голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що тотальний карантин буде, коли країна переступить за +20 000 випадків захворювань китайським вірусом на добу.

Нагадаємо українців хочуть масово перевести на удаленку, термінова Заява МОЗ: "стосується всіх…»

Як повідомляла Politeka, українців приголомшили термінами виходу з карантину: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.

Також Politeka писала про карантин по-новому, в МОЗ оголосили, що зміниться з 2 листопада: "повний локдаун..."